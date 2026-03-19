As Santas Tapas estradenses abren a venda de bonos cunha bebida por 3,5 euros

Serán vintedous os locais participantes, distribuídos en catro rutas

A intención é apoiar os empresarios diante da Semana Santa

Unha degustación das Santas Tapas estradenses noutra edición

Unha degustación das Santas Tapas estradenses noutra edición / BERNABE

Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

As xornadas de degustación As Santas Tapas, nas que conflúe a colaboración de Hostaleiros da Estrada e o Concello, a través do seu departamento de Promoción Económica, abren este venres a venda anticipada do Bono Combo, unha novidade desta edición coa que os consumidores poderán degustar a tapa de cada establecemento combinada con auga ou curto de cervexa ao prezo de 3,5 euros.

O Concello será quen financie parte do custo deste bono como apoio á actividade económica no ámbito hostaleiro durante a Semana Santa.

Os tíckets para estes combos poderán ser adquiridos nos 22 locais que participan este ano nas xornadas. Son A Lacena de Chucha, O Mesón da Estrada, Restaurante La Estación, Oasis, A Riala Taberna, Cepa e Viño Gastrobar, Velis Nolis Bistro, Hamburguesería Florida, Cervexería Eureka, Andalucía, Inferno; Malo Será, A Bodeguiña, O Xulia, Tapería O’Lar, 20 Berzas, As 3 Portiñas, Restaurante Samaná, Enredo, Candil de Silvia, Salvaxe Lounge Bar e Scala.

Nomes de ríos

Estes establecementos están distribuídos en catro rutas, con nomes de ríos: Umia, Liñares e o Deza. Todos eles presentan propostas culinarias en pequeno formato que se venderán de xeito individual ao prezo de 3 euros, unhas propias da cociña tradicional e outras dentro dunha modalidade innovadora.

Noticias relacionadas y más

Os seus pinchos poderán degustarse dende o 1 de abril pola tarde ao domingo 5. Para probar as Santas Tapas nestes cinco días da Semana Santa deseñouse un horario mínimo: de 12.00 a 15.00 horas e de 20.00 a 22.00, e haberá dous premios de 1.000 euros (500€ para gastar na ACOE e outros 500€ na hostalaría) completando a ruta.

