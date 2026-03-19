El catedrático Marcelino Agís dará el pregón de la Semana Santa de Padrón este viernes

Padrón celebra el pregón de su Semana Santa 2026 este viernes 20 de marzo a las 20.00 horas, a cargo del catedrático de Filosofía de la UDC, y presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís Villaverde. Será en un acto que tendrá lugar en la iglesia parroquial y que marcará el inicio de una de las citas más destacadas del calendario religioso y cultural de la localidad. El evento contará además con un acompañamiento musical de alto nivel, a cargo del Cuarteto de Cuerda Campo de Estrelas, que aportará un ambiente solemne y emotivo a la ceremonia.

El pregón dará paso a una intensa programación de actos religiosos que se desarrollarán a lo largo de las semanas siguientes. Entre ellos, destacan el Septenario de la Virgen de los Dolores desde el 21 de marzo, el Viernes de Dolores (27 de marzo) con misa solemne y procesión, así como los actos del Domingo de Ramos (29 de marzo), que incluirán la tradicional bendición de ramos y la procesión.

Momento central

Uno de los momentos más significativos llegará con el Jueves Santo (2 de abril), con la Misa de la Cena del Señor y la Procesión del Santo Encuentro, seguido del Viernes Santo (3 de abril), jornada en la que se celebrarán el Vía Crucis, los Santos Oficios de la Pasión y las solemnes procesiones del Santo Entierro y de la Virgen de la Soledad. La programación culminará con la Vigilia Pascual (4 de abril) y la Misa Solemne de Pascua (5 de abril), poniendo fin a una Semana Santa que combina tradición, espiritualidad y participación popular.

Colaboración

Este conjunto de actos, organizados por la parroquia con la colaboración del Concello de Padrón y las cofradías locales, invita a vecinos y visitantes a participar en una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural y religiosa de la villa.