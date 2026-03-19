Carballo e L’Isle Jourdain reforzan a irmandade con tradición, música e lingua

Una delegación do concello francés visitará a capital de Bergantiños do 24 ao 28 de abril

Escolares de Carballo plantando un exemplar de 'Xinkgo biloba' doado por L'Isle Jourdain. / C. C.

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Unha delegación de L’Isle Jourdain, a vila francesa irmandada con Carballo, visitará o concello bergantiñán do 24 ao 28 de abril para participar nun intercambio cultural que ten como obxectivo fortalecer os vínculos históricos e sociais entre ámbalas dúas localidades.

Participarán unhas corenta persoas de entre 11 e 83 anos, que chegarán a Carballo o venres 24 ás 19.30 horas. O punto de encontro será a casa do concello, onde se lles dará a benvida formal aos visitantes antes de que sexan acollidos polas familias locais, peza clave deste programa de convivencia.

Obradoiro occitano-galego

O programa da visita destaca pola posta en común das tradicións de cada un dos concellos. O sábado 25, tras un almorzo institucional coa Escola Oficial de Idiomas (EOI) no Pazo da Cultura, o mercado municipal converterase no epicentro da xornada. Un obradoiro occitano-galego da man de Hadrián García dará paso a unha foliada popular con entidades de música tradicional.

Noticias relacionadas y más

O domingo 26, a delegación francesa visitará puntos de interese de Carballo da contorna e asistirá ao espectáculo Bienquerer, do recoñecido bailarín e coreógrafo Fran Sieira.

