Dos clásicos, nuevas lecturas: el Carballo Interplay revive 'Sexo en Nueva York’ y ‘Twin Peaks'

El Carballo Interplay, que celebrará su trece edición del 16 al 19 de abril, incorporará nuevas actividades que revisitan dos títulos emblemáticos de la historia de la televisión desde una mirada actual, lúdica y llena de nuevas lecturas.

El mercado municipal acogerá un encuentro en torno a Sexo en Nueva York y otro centrado en Twin Peaks, dos propuestas que parten de series ya convertidas en clásicos para demostrar su capacidad de seguir generando análisis, conversación y fascinación en el presente.

Juan Evaristo Valls Boix analizará con Estela Ortiz el universo de la serie de David Lynch. / PAULA RIVAS

El primero de estos encuentros tendrá lugar el viernes 17 de abril a las 19.00 horas con la grabación en directo de Sexo en Nueva York Podcast, de la mano de Raquel Piñeiro y Patricia Blanco. Ya el sábado 18, a las 18.30 horas, será el turno de I’ll see you in my dreams. Twin Peaks, una conversación entre Estela Ortiz y Juan Evaristo Valls Boix en torno a la icónica creación de David Lynch.

Ambas actividades se suman a una edición que volverá a convertir la villa carballesa en un punto de encuentro para algunas de las voces más estimulantes del panorama digital y cultural actual.

Estas dos nuevas citas se suman a los primeros contenidos ya anunciados, entre los que figuran Rajando con… Bimboficadas, el espectáculo en directo de Samantha Hudson y María Barrier previsto para el viernes 17 de abril a las 22.00 horas en el mercado municipal, y también Pop y Muerte, el pódcast conducido por Kiko Amat y Benja Villegas, que podrá escucharse en directo el sábado 18 a las 22.30 horas en el mismo espacio.

Voces reconocibles y estimulantes

Con estas incorporaciones, el festival continúa dibujando una programación marcada por la presencia de voces reconocibles y estimulantes del ecosistema digital actual, combinando humor, pensamiento crítico y nuevas formas de conversación en torno a la cultura contemporánea.

Carballo Interplay está organizado por el Concello de Carballo y Turismo de Carballo, con producción y dirección de Cósmica. Cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de AGADIC, y de la Diputación da Coruña.