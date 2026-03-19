10.000 quesos y 3.000 panes: el paraíso de los más queseros que aterriza este fin de semana a 1 hora de Santiago

Si hay un alimento que levante pasiones, ese es el queso. En el mundo hay cerca de 2.000 variedades de este producto, que, según medios como National Geographic, tiene en Galicia alguna de sus mayores mecas.

Entre ellas se encuentra una localidad próxima a Santiago que, este 22 de marzo, celebrará la larga tradición de sus habitantes ligada a este alimento. Hablamos de Friol, situado a una hora de Compostela, donde tendrá lugar un año más la clásica Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá, en la que se podrán degustar alrededor de 10.000 cuñas de queso y 3.000 panes artesanos.

Así será la XXXII Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá

La Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá es uno de los mayores eventos gastronómicos de este municipio, que llega a sextuplicar su número de habitantes en tan solo un día. Y no es de extrañar, ya que cuenta con un buen reclamo: multitud de quesos artesanales reconocidos con la prestigiosa denominación de origen Arzúa-Ulloa, acompañados del olor del pan recién hecho de las panaderías lucenses.

En esta edición, la número XXXII, este tradicional festejo gallego contará con 50 queserías y 5 panaderías, que expondrán sus productos en la plaza de Andón Cebreiro. En la de Rosalía de Castro y en el callejero que le rodea se instalarán otros puestos artesanales, textiles y de productos agroalimentarios, entre los que podrán curiosear los asistentes a lo largo de la jornada.

Además de llenarse el estómago con elaboraciones hechas a mano por auténticos artesanos de Friol, los visitantes disfrutarán de un día lleno de actividades pensadas tanto para los grandes como para los más pequeños. Habrá música y talleres infantiles, así como uno de los platos fuertes del programa: el concierto de la Orquesta Capitol que pondrá a bailar al público con la caída de la noche.

Gastronomía y música, el programa de la Feira do Queixo de Friol que disfrutarán más de 20.000 personas

El programa de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Gallego, comenzará de forma oficial a las 11.00 horas, tras la tirada de los cohetes. Será entonces cuando los stands queden abiertos al público, que podrá probar y adquirir cuñas de queso de leche de vaca y el popular pan de Ousá.

La mañana estará amenizada por un pasacalles a cargo de la agrupación Xesta Verde, a la que seguirá a las 12.00 horas un taller infantil. En él, los más pequeños podrán familiarizarse con la tradición quesera de primera mano, elaborando su propio queso con ayuda de los artesanos de la zona.

Ya por la tarde, la música continuará llenando las calles de la mano de Bouba Pandereteiras, que inundarán con sus melodías tradicionales el centro sociocultural de Friol a las 19.00 horas. Pero el gran broche del día lo pondrá, sin duda, la Orquesta Capitol, cuyos temas latinos y pop-rock protagonizarán una gran verbena que se alargará desde las 21.30 horas hasta más allá de la media noche.

Entre los asistentes al concierto y el público que se reunirá frente a los puestos de gastronomía gallega durante toda la jornada, el evento espera recibir a entre 20.000 y 25.000 personas. Un gran volumen de visitantes que, con su presencia, rendirán homenaje a la tradición artesana del municipio y a las ferias que se celebraban en el Concello de Friol antiguamente.