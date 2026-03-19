EDUCACIÓN
O PSOE cualifica de «parche» as obras previstas no IES Fernando Blanco de Cee
Demanda unha reforma integral que inclúa tellados, calefacción e seguridade
A deputada do PSOE Patricia Iglesias acusa á Consellería de Educación de «tomarlle o pelo» á cidadanía ao ofrecer un «parche de 35.000 euros para reparacións menores no IES Fernando Blanco de Cee, un inmoble con 140 anos de historia ao que os rapaces teñen que asistir a clase con caldeiros nas aulas».
Os socialistas reclaman a reforma dos tellados, a retirada da cuberta para instalar materiais seguros, reparar o sistema eléctrico, modernizar a calefacción, rematar coa masificación das aulas, cubrir persoal básico na conserxería, «e garantir a seguridade na contorna, onde o tráfico xa ten provocado situacións de risco reais».
Falla de apoio do PP
Patricia Iglesias lamenta «a falla de apoio do PP ás demandas da comunidade educativa, e reclama «diagnóstico, planificación e investimento real» e que este inmoble histórico «non siga deteriorándose por abandono institucional».
Reivindicou que os rapaces e rapazas de Cee «poidan estudar nun centro seguro e digno», sen caldeiros nas aulas e sen instalacións deterioradas, e sinalou que «defender o IES Fernando Blanco non é só arranxar un edificio, é defender tamén á educación pública».
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- La Xunta nombra a Santiago Freire, exalcalde de Noia, director territorial de Educación en A Coruña
- Ni Mondariz ni Ribadavia: este es el pueblo gallego que irá al Grand Prix
- O Son do Camiño desvela el cartel por días y suma a tres nuevos artistas
- De abrir solo un mes a volver sin fecha en Santiago: el giro del restaurante cubierto con 800 paneles de abeja
- Cuando la Xunta buscó petróleo en la costa de Galicia en los 90: 'Nuestra consellería solo tenía dinero para perforar una vez
- Luz verde para construir casi 3.000 viviendas en Santiago: unifamiliares, un edificio de trece plantas y zonas verdes
- Paz Padilla, tras completar el Camino de Santiago: “El verdadero regalo no es llegar a Santiago, sino…”