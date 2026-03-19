Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas EmisionesNoiaAuroras borealesDrogas en SantiagoIrán
instagram

EDUCACIÓN

O PSOE cualifica de «parche» as obras previstas no IES Fernando Blanco de Cee

Demanda unha reforma integral que inclúa tellados, calefacción e seguridade

Fachada do IES Fernando Blanco, de Cee. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A deputada do PSOE Patricia Iglesias acusa á Consellería de Educación de «tomarlle o pelo» á cidadanía ao ofrecer un «parche de 35.000 euros para reparacións menores no IES Fernando Blanco de Cee, un inmoble con 140 anos de historia ao que os rapaces teñen que asistir a clase con caldeiros nas aulas».

Os socialistas reclaman a reforma dos tellados, a retirada da cuberta para instalar materiais seguros, reparar o sistema eléctrico, modernizar a calefacción, rematar coa masificación das aulas, cubrir persoal básico na conserxería, «e garantir a seguridade na contorna, onde o tráfico xa ten provocado situacións de risco reais».

Falla de apoio do PP

Patricia Iglesias lamenta «a falla de apoio do PP ás demandas da comunidade educativa, e reclama «diagnóstico, planificación e investimento real» e que este inmoble histórico «non siga deteriorándose por abandono institucional».

Noticias relacionadas y más

Reivindicou que os rapaces e rapazas de Cee «poidan estudar nun centro seguro e digno», sen caldeiros nas aulas e sen instalacións deterioradas, e sinalou que «defender o IES Fernando Blanco non é só arranxar un edificio, é defender tamén á educación pública».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents