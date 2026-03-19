La profesora en Vedra que reivindica el modelado con barro como terapia: «Facer exercicio e mover as mans é imprescindible para estar ben da cabeza»

La artista, profesora y catedrática de Dibujo Renata Otero presenta este viernes 20 de marzo, a las 20.30 horas, en el espacio Crearte de Bertamiráns (Ames) su libro Más barro y menos drama, una publicación con la que reivindica el modelado con barro como herramienta de bienestar emocional en un momento en el que este tipo de prácticas viven un auténtico auge.

Otero, hija de emigrantes, nació en Barcelona, aunque sus raíces están en A Mariña lucense, y lleva más de dos décadas vinculada al área compostelana. Vive en Santiago desde hace unos 25 años, adonde llegó «por amor», y es madre de dos hijos. Su relación con Ames también es estrecha: fue profesora de Plástica durante 20 años en el IES de Ames. Actualmente da clase en el CPI de Vedra. En total, suma 31 años como docente en la enseñanza pública.

El descubrimiento de la 'arteterapia'

Aunque es hija del ceramista Alfonso Otero Regal, con taller en Viveiro, durante mucho tiempo su camino artístico fue por otro lado. «Nunca me chamou a cerámica. Eu como artista son máis ben pintora», explica. El giro llegó en 2011, cuando entró por primera vez en contacto con la 'arteterapia' con barro. Ahí descubrió que este material tenía unas posibilidades distintas a las del dibujo o la escritura.

A partir de esa experiencia empezó a profundizar en esa vía, aunque fue sobre todo después de la pandemia cuando entendió que podía convertir ese aprendizaje en una herramienta útil para otras personas. En sus talleres mezcla gestión emocional, coaching y trabajo con barro, y sostiene que el resultado le confirmó hasta qué punto este tipo de dinámicas pueden ayudar «dun modo tan diverso».

Ese proceso desembocó finalmente en una investigación académica que acabó siendo la semilla del libro que ahora presenta en Bertamiráns.

El valor de hacer cosas con las manos

El interés creciente por el modelado, la cerámica y las actividades manuales no le sorprende. A su juicio, la explicación está en la forma de vida actual. «Nos últimos anos canto máis se dixitaliza a cultura e o traballo, máis se está poñendo en valor facer cousas coas mans», afirma. Y añade una idea que resume bien su planteamiento: «Os psicólogos din que facer exercicio e mover as mans é imprescindible para estar ben da cabeza».

Para ella, el tacto tiene una capacidad singular para abrir caminos que a veces la palabra no alcanza. «Moito antes que falar, tocamos y somos tocados», señala. Por eso defiende que el modelado «é algo máis que unha actividade relaxante, ten un potencial terapéutico».

Eso sí, insiste en que su propuesta no sustituye a la atención psicológica o psiquiátrica, sino que la complementa. El libro, de hecho, está pensado como una guía accesible para que cualquiera pueda probar en casa, sin necesidad de conocimientos previos.

Ese es otro de los mensajes que más quiere transmitir: no hace falta saber modelar ni tener un perfil artístico. Lo importante, insiste, no es cómo quede la pieza, sino lo que sucede durante el proceso: «O importante é que a xente saia mellor do que entrou e que descubra cousas de si mesma».

Renata Otero compagina esta faceta con su trabajo como docente y con su vida personal, por lo que organiza talleres solo algunos días o fines de semana al año, en distintos puntos de Galicia. El próximo será en abril, en A Coruña. Para estar al tanto de sus actividades no hace falta más que seguir su perfil en Instagram @risasecores.