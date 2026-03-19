Enerxétika analiza en Silleda la labor de los clústeres y la transición energética

El certamen Enerxétika 2026, que llegará del 25 al 27 de marzo al recinto Feira Internacional de Galicia Abanca (que se emplaza en Silleda), contará con el patrocinio oro de Red Eléctrica y plata de Serveo de cara a convertirse en un espacio de reflexión para todo el sector. También para los distintos clústers gallegos de la energía, los cuales, además de tener presencia expositiva, llevarán a cabo actividades de gran nivel.

Así, el Clúster de las Energías Renovables de Galicia (Cluergal) organizará con la asistencia de su presidente, José Ramón Franco, la colaboración del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), la jornada Sostenibilidad y transición energética. Además, se abordará la generación renovable consumida en el territorio, y las comunidades energéticas, así como sistemas de gestión energética en la industria y normativa.

Geotermia

Por su parte, la Asociación Clúster de la Geotermia Gallega (Acluxega), expondrá el sector y casos de referencia. Participarán su presidente, Juan Ricoy, así como el director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández. Habrá ponencias sobre Eficiencia energética, CAEs y geotermia, de mano de representantes de Acluxega y Enertra, así como otra que se centrará en seis casos de éxito de proyectos de geotermia.

Por último, el Clúster de la Biomasa de Galicia celebrará su VI Foro de la Biomasa bajo el lema 'La biomasa, una oportunidad estratégica para Galicia'. El salón Enerxétika será también el escenario de entrega de la segunda edición de sus premios de este último gremio, los cuales establecen cinco categorías, que son las siguientes: Proyecto sostenible en biomasa, Trayectoria profesional en el sector, Impulso empresarial en biomasa, Concienciación y educación y Compromiso institucional.