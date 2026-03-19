Vedra exalta el Viño da Ulla con un 28,3% extra de producción y diez veces más viñedos que hace 25 años

La edición número 44 de la Exaltación do Viño da Ulla llegará hasta San Miguel de Sarandón, Vedra, el 11 y 12 de abril, si bien el 8, 9 y 10 habrá jornadas técnicas previas. Y es que los datos lo merecen: la cosecha ha aumentado un 28,3 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que el número de hectáreas de viñedos se ha multiplicado por diez en los últimos 25 años, hasta llegar a las 437 (equivalente a otros tantos campos de fútbol).

Así se destacaba al respecto de esta subzona de la Denominación de Orixe Rías Baixas, la única de la provincia de A Coruña, pero que abarca, aparte de Vedra, Touro, Boqueixón, Padrón y Teo, a los municipios pontevedreses de Vila de Cruces, Silleda y A Estrada. Actualmente, y siempre según datos de la comisión organizadora, que preside Marieli Mogo, existen en este entorno una docena de bodegas y 94 viticultores, que el pasado año recogieron 3.437.406 kilos de uva (en 2024 fueron 2.677.579 kg). Este dato complementa a los 47,5 millones de kilogramos que sumó en total dicha denominación el pasado año, por lo que algo más del 7 por ciento del total se ha cultivado en el entorno compostelano.

Jornadas técnicas

Por ello, se han programado unas jornadas en la casa de la cultura de San Miguel de Sarandón que, el día 8 de abril, abrirá a las 20.00 horas Miguel Tubío, director técnico del grupo Martín Códax, bajo el epígrafe 'Oportunidades de aplicación da dixitalización e automatización na viticultura e adegas da Ribeira do Ulla'. Ya el jueves 9, a las 17.00 horas, habrá una salida para visitar la bodega del Pazo de Rubianes, mientras que el viernes 10, a las 20.00 horas, llegará la cata sorpresa con maridaje de conservas, de la mano del sumiller Nacho Costoya y con la colaboración de Amfaco-Cytma.

En cuanto al resto del programa, y según divulgaban en su presentación Mogo, junto al alcalde Carlos Martínez; la diputada de Mar e Medio Rural en la Diputación coruñesa, Cristina Capelán; y el vocal de la comisión, Francisco Fariña, seguirá el día 11 a mediodía en el Pazo de Vista Alegre, con la octava edición de la Cata Concurso dos Viños Rías Baixas-Albariño da Ribeira do Ulla, abierta el público. Posteriormente, a las 16.00 horas, saldrá la ruta motera a cargo del Motoclub Val do Ulla. De 18.00 a 21.15 horas, catas comentadas en la casa de la cultura y, ya en el campo de la fiesta de San Miguel de Sarandón, se abrirá bajo carpa la muestra de los vinos e la DO, y también la de los concellos de la Ribeira do Ulla.

Entre medias, de 19.00 a 22.00 horas, degustación Harmonía de productos gastronómicos típicos de los municipios involucrados, con música y baile a cargo de la AC San Campio, AC Rosalía de Castro, Escola Tequetexéldere, Pandeireteiras Silandeira y del Grupo de baile moderno da AC San Campio. La jornada terminará, a partir de las 22.00 horas, con actuaciones de Gin Tonic's, DJ Kike Varela, más sesión remember a cargo de DJ Goro y Disco Móvil Chocolate.

Día Grande

El día grande, el domingo 12, habrá ruta de coches antiguos desde las 11.00 horas; Túnel do Viño, en la casa de la cultura de 11.30 a 13.00 horas para sesenta participantes; apertura en el campo de la fiesta con la muestra de los vinos de esta denominación y de sus municipios; y, de 12.30 a 14.30 horas, se celebrará una nueva sesión de Harmonía.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar del concierto de la Escola de Música de Santa Cruz de Rivadulla; del saludo del alcalde a las 13.15 horas, para seguir con el pregón a cargo de José Manuel Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia, y el nombramiento de los nuevos miembros de la Orde dos Amigos/as do Viño da Ulla, finalizando con la entrega de premios de la octava cata. Cerrarán la exaltación las galas de The Muppets (14.30 horas); Rondalla AC de Pontellas (16.00 horas); Disco Móvil Chocolate (17.30 horas) y verbena con la orquesta Panorama, a las 19.00 horas.