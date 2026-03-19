SERVIZOS
Zas organiza campamentos gratuítos en Semana Santa para facilitar a conciliación
Desenvolveranse nos centro socioculturais da capital municipal e Baio
O Concello de Zas organizará campamentos de Semana Santa para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral. Desenvolveranse os días 30 e 31 de marzo e 1 de abril nos centros socioculturais de Zas e Baio, e poderán participar nenas e nenos de entre 3 e 12 anos.
Son completamente de balde, e trátase dunha medida que busca facilitar o acceso a este tipo de servizos a todas as familias, especialmente aquelas con menos recursos, "sendo Zas un dos poucos concellos da Costa da Morte que ofrece este tipo de programas sen custo para a cidadanía", subliñan dende o goberno local. As inscricións poderanse realizar nos centros socioculturais.
Políticas útiles
O alcalde, Manuel Muíño, subliña que "desde o Concello seguimos apostando por políticas útiles que dean resposta ás necesidades reais das nosas veciñas e veciños".
Estes campamentos, engade, "non só axudan á conciliación, senón que tamén garanten que todas as familias, independentemente da súa situación económica, poidan acceder a un servizo de calidade. É fundamental que a administración local estea ao lado da xente, e este é un claro exemplo dese compromiso”.
Igualdade de oportunidades
Muíño engade que "o feito de que sexan completamente de balde non é casual, senón unha decisión firme deste goberno municipal para apoiar ás familias e fomentar a igualdade de oportunidades desde a infancia".
