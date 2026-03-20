La Sala Capitol de Santiago vivió este jueves la confirmación de que 9Louro es ya el referente en la nueva escena musical gallega y en gallego. El artista de Muros presentó Amorrer, su segundo trabajo discográfico, ante un público entregado de principio a fin y convirtió el concierto en una auténtica celebración colectiva, con la sala llena, una audiencia muy joven coreando cada tema y una conexión total entre escenario y platea.

Desde los primeros compases, Martín Louro Piñeiro, de 21 años, mostró un dominio absoluto del escenario, sosteniendo con seguridad un espectáculo de 22 temas en el que las nuevas canciones de Amorrer se fueron intercalando con las piezas más conocidas de su repertorio, marcado por la variedad de ritmos habitual en la música urbana, desde el trap a la bachata, el funk o el reggaton.

Y todo ello acompañado de una puesta en escena muy visual, con una pantalla gigante que ayudó a envolver al público en el universo creativo del artista y el apoyo de cuatro bailarines muradanos: Claudia, Leire, Laura y Aday.

La noche también tuvo un marcado carácter familiar. Sobre el escenario estuvo su hermano Xanma Louro, cantante y guitarrista de The Rapants, que además celebraba su cumpleaños. Fue el propio 9Louro el que pidió al público que le cantase el "cumpleaños feliz", en el que fue uno de los grandes momentos de la noche.

9Louro convierte la Sala Capitol en una fiesta con su nuevo disco 'Amorrer' ante un público entregado / Carlos Grela

Su padre: “Estamos moi emocionados”

Desde la planta superior seguían el concierto sus padres. “Estamos moi emocionados”, reconocía Juanma Louro, su progenitor, que avanzaba cuál será la próxima gran cita musical de la familia, al señalar entre risas: “Agora quédanos ver ao grande no Multiusos”, en alusión al concierto que The Rapants ofrecerá el próximo sábado 28 de marzo en Fontes do Sar para presentar su cuarto trabajo discográfico, Rapants Club.

Xanma Louro con sus padres Juanma y Mónica, que disfrutaron del concierto de su hijo Martín en la Sala Capitol / S. L. C.

“Non paramos”, añadía el padre de Xanma y Martín, después de unos días intensos en los que su mujer y él acompañaron a sus hijos a Bruselas con motivo de su participación en el Festival EmigraSón.

La velada estuvo además repleta de invitados y colaboradores. Además de Xanma Louro, por la Capitol pasaron West SRK y Samuel González (de The Rapants), Dirty Suc, Chris Indian, Ortiga, Alberto Romero, Xián Pais, Willow, Kid Mount y Fabio Vázquez, DJ y compañero habitual de 9Louro.

9Louro con su hermano Xanma Louro, cantante y guitarrista de The Rapants / Carlos Grela

Futura colaboración con Lg1do

En el concierto no faltó una interesante promesa de futuro. Entre el público se encontraba Saúl Rodríguez Maroñas, Lg1do, y sobre la marcha, de manera totalmente espontánea, quedó sellado el compromiso de una futura colaboración entre ambos artistas.

Tras este estreno de Amorrer en Santiago, 9Louro afronta ahora una gira que lo llevará el 27 de marzo a Lingua Urbana, en Vigo; el 4 de abril a la Festa do Queixo de Vilalba; el 5 de abril a las Festas da Pascua de Padrón; el 14 de mayo a Sound Isidro, en Madrid; el 24 de julio a Son do Mar, en Meaño, o el 8 de agosto a la Festa dos Botes de Arzúa.