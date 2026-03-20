INFRAESTRUTURAS
Acordo unánime no Parlamento para ‘acelerar’ a circunvalación de Carballo
O PSOE critica que nos orzamentos da Xunta só se contemplan 500.000 euros
A Comisión de Industria do Parlamento galego aprobou, por unanimidade, unha proposición non de lei do PSOE para esixirlle á Xunta que inicie este mesmo ano as obras da circunvalación de Carballo.
A deputada socialista Patricia Iglesias esixiu ao Goberno galego «menos propaganda e máis execución con esta obra fundamental para Carballo».
Sinalou que, máis alá dos anuncios, «a realidade é que os orzamentos da Xunta para 2026 só contemplan 500.000 €, unha contía decorativa que non dá nin para empezar», tal e como ten advertido a comunidade de propietarios do polígono. Lembrou que levan agardando por unha xuntanza coa responsable da Axencia Galega de Infraestruturas dende novembro.
Necesidade urxente
Ademais, explicou que a circunvalación constitúe «unha necesidade urxente para Carballo, pois o tráfico pesado está cruzando o casco urbano, pasando por zonas escolares e deportivas, cun evidente risco para os veciños e veciñas e un perigo para as crianzas».
Advertiu que a obra ten que ser executada ao mesmo tempo que as ampliacións da AG55, agora en marcha, e do polígono para evitar o colapso de Carballo.
