Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total

Los municipios del interior de la comarca compostelana van a ser un escaparate privilegiado para ver en su totalidad el eclipse solar previsto para el 12 de agosto. Así, y pese a su corta duración, el sol se ocultará totalmente en Touro, O Pino, Arzúa y Melide, mientras que rozará el cien por cien en A Baña, Ames, Boqueixón, Brión, Dodro, Negreira, Padrón, Rois, Santa Comba, Teo, Val do Dubra y Vedra. El foco está puesto ahora en coordinar los servicios de emergencia y seguridad ante la previsible avalancha de visitantes... y su impacto en el turismo.

Así lo transmitía el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, en el transcurso de una reunión informativa con representantes de los ayuntamientos del área compostelana, de Costa da Morte y del Barbanza con el fin de iniciar la planificación conjunta de las actuaciones necesarias de cara al eclipse total de sol. Al encuentro, en el que muchos de los representantes municipales participaron por videoconferencia, también asistieron responsables de distintos organismos de la Administración General del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional necesaria para organizar los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias asociados a este fenómeno astronómico.

Reunión del subdelegado del Gobierno con representantes municipales, de emergencias y cuerpos de seguridad ante el eclipse / Cedida

Gente atraída

En el transcurso de la reunión, Julio Abalde recordó que el eclipse atraerá previsiblemente a un importante número de visitantes a diferentes puntos de la provincia, por lo que resulta fundamental anticipar la planificación y coordinar los recursos de las distintas administraciones. “Estamos ante un fenómeno excepcional que exige planificación y coordinación para garantizar la seguridad y una buena experiencia para la ciudadanía”, señaló.

Al hilo, uno de los aspectos clave abordados durante la reunión fue la necesidad de que los ayuntamientos definan puntos de observación preferentes para seguir el eclipse. Estos espacios deberán contar con buenas condiciones de visibilidad y con capacidad suficiente para acoger la afluencia de personas. La identificación de estos lugares permitirá a las administraciones planificar con antelación los dispositivos de seguridad, control de tráfico y acceso, así como reforzar los servicios de emergencias en los puntos en los que se prevea una mayor concentración de asistentes. “Definir con tiempo los puntos de observación permitirá organizar mejor los accesos y garantizar que la ciudadanía pueda disfrutar de este fenómeno con seguridad”, afirmó el subdelegado.

Ocultación completa

En la reunión participaron, aparte de representantes de los ayuntamientos citados, otros donde el eclipse podrá observarse de forma total, como son A Laracha, Carballo, Coristanco, Malpica, Ponteceso y Santiso. Asimismo, estuvieron convocados los municipios en los que la observación será parcial (aunque el nivel de observación estará entre el 96% y el 99%), que también incluye a A Pobra do Caramiñal, Boiro, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Laxe, Lousame, Mazaricos, Muros, Muxía, Noia, Outes, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Santiago de Compostela, Vimianzo y Zas.

Este eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será el primero de los tres que se podrán observar desde España en los próximos años, conocidos como el Trío de Eclipses 2026-2027-2028, y convertirá a Galicia en uno de los territorios privilegiados para la observación de este fenómeno astronómico en lo que respecta a este año. Se trata además de un fenómeno que no se ve desde hace más de 120 años.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 19.31 horas, alcanzará su máximo a las 20.28 horas y finalizará a las 21.22 horas, por lo que tendrá una duración aproximada de 1 hora y 51 minutos. Durante la reunión también se recordó la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad para la observación del fenómeno. Las autoridades insisten en que no se debe mirar directamente, sino que es imprescindible utilizar gafas especiales homologadas para la observación de eclipses, con el fin de evitar daños oculares. Incluso con lentes homologadas solo se podrá ver el eclipse en periodos de un minuto como máximo y con un límite de tres minutos en total.

Los interesados pueden consultar información detallada sobre horarios, parámetros técnicos, recursos divulgativos y recomendaciones para una correcta observación en la web habilitada por el Instituto Geográfico Nacional.

Impacto en el turismo

En cuanto a su impacto en el turismo, y tomando como referencia las comarcas de Arzúa y Melide, es casi imposible encontrar hoteles por menos de 150 euros para las noches del 11 y 12 de agosto, en unas comarcas que, precisamente, destacan por su gran oferta gracias al paso de miles de peregrinos que recorren el Camino francés. Por todo ello, el recurso de las pensiones y albergues puede ser una alternativa, ya que en estos casos sí que es posible reservar una litera por entre 60 y 80 euros, también durante dos noches.

Y para bolsillos privilegiados, queda la alternativa de reservar una vivienda vacacional... eso sí, con precios que para esas fechas superan incluso los 800 euros, aún lejos de algunas casas de turismo rural de Melide que rondan los 1.200 euros, pero con el aliciente de poderla reservar por entero, y aprovechar sus múltiples dormitorios para grupos.