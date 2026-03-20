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Medio Ambiente somete a información pública el proyecto de parque eólico Rego do Lobo de Muxía, Cee y Dumbría

Está promovido por EDP Renovables España y la inversión prevista supera los 22 M€

Imagen de un parque eólico de Costa da Morte.

Imagen de un parque eólico de Costa da Morte. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

La Consellería de Medio Ambiente publicó este viernes en el Diario Oficial de Galicia el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, además del estudio de impacto ambiental, del proyecto de parque eólico Rego do Lobo en los municipios de Muxía, Cee y Dumbría.

Está promovido por EDP Renovables España y prevé contar con 24,2 megavatios de potencia, cuatro aerogeneradores y una inversión de 22,6 millones de euros.

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El plazo para formular alegaciones u observaciones se extiende a lo largo de treinta días a partir de mañana, sábado 21 de marzo.

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