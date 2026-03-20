EDUCACIÓN
O CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso, exemplo de inclusión educativa e fomento da igualdade
Conta cun auxiliar de conversación para reforzar as destrezas en idiomas do seu alumnado
A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, coñeceu de primeira man os proxectos do CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso no marco do programa Centros Referentes, impulsado pola Consellería de Educación para fomentar a inclusión e o reforzo das competencias académicas do alumnado.
Destacou o compromiso deste colexio e o labor que está desenvolvendo no que atinxe á inclusión e ao fomento da igualdade nas aulas a través de accións específicas. Conta, ademais, cun auxiliar de conversa para reforzar a destreza en idiomas do seu alumnado, participa no programa Plambe de mellora de bibliotecas escolares, no E-dixgal e no Plan Proxecta a través de iniciativas de vida activa e deportiva.
Oito ámbitos
A través do programa Centros Referentes desenvólvense proxectos en oito ámbitos: competencia matemática e lectora, inclusión, convivencia, benestar emocional, igualdade, internacionalización e sustentabilidade. O obxectivo disto é que poidan influír positivamente noutros centros similares e converterse en exemplos de boas prácticas promovendo actuacións e metodoloxías.
- La gente no sabe que estamos aquí': el buffet de 14 euros de Santiago para disfrutar de un menú infinito frente a un lago con cisnes
- La ley de nietos impulsa la diáspora gallega a máximos históricos: más de 563.000 inscritos en el exterior
- Cierra un centro estético y deja tirados a sus clientes en Santiago con tratamientos pagados: 'Quedei sen os cartos e con cara de idiota
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Renfe modificará el trayecto de los trenes entre Santiago y Vigo Guixar durante al menos un mes
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- El Consello de Contas advierte: la Zona de Bajas Emisiones de Santiago debe revisar su diseño para evitar un cumplimiento 'meramente formal
- Rodada en Galicia y protagonizada por Mario Casas y Luis Zahera: así es la nueva película de acción de Prime Video