Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

EDUCACIÓN

O CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso, exemplo de inclusión educativa e fomento da igualdade

Conta cun auxiliar de conversación para reforzar as destrezas en idiomas do seu alumnado

Judith Fernández con escolares, docentes e o alcalde, á dereita, no CEIP Eduardo Pondal. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

A directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, coñeceu de primeira man os proxectos do CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso no marco do programa Centros Referentes, impulsado pola Consellería de Educación para fomentar a inclusión e o reforzo das competencias académicas do alumnado.

A directora xeral, segunda esquerda, e o alcalde, no colexio pontecesán. / X. G.

Destacou o compromiso deste colexio e o labor que está desenvolvendo no que atinxe á inclusión e ao fomento da igualdade nas aulas a través de accións específicas. Conta, ademais, cun auxiliar de conversa para reforzar a destreza en idiomas do seu alumnado, participa no programa Plambe de mellora de bibliotecas escolares, no E-dixgal e no Plan Proxecta a través de iniciativas de vida activa e deportiva.

Oito ámbitos

A través do programa Centros Referentes desenvólvense proxectos en oito ámbitos: competencia matemática e lectora, inclusión, convivencia, benestar emocional, igualdade, internacionalización e sustentabilidade. O obxectivo disto é que poidan influír positivamente noutros centros similares e converterse en exemplos de boas prácticas promovendo actuacións e metodoloxías.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents