Teo avanza en las expropiaciones para dotar al entorno de A Ramallosa con su primer polígono

El Concello de Teo celebró un pleno extraordinario para debatir el estado del municipio, algo que no ocurría desde 2010. En la sesión, el gobierno local hizo balance de 2025, destacando un desarrollo «ambicioso» centrado en crecimiento, empleo y fijación de población. Entre las principales medidas, se incluyen la cesión de suelo para vivienda pública y la creación de un polígono industrial que rondará las once hectáreas y estará cerca de la capital local.

A este respecto, desde el ejecutivo popular destacaban que ya se está trabajando en el proyecto de expropiación de terrenos, petición realizada por los propios titulares de las parcelas afectadas, tras aprobar el plan parcial «en tempo récord» para un área destinada a las empresas que no existía. Asimismo, también avanzan iniciativas como un centro de día (previsto para 2027) y la del centro de salud, a emplazar en A Ramallosa.

En urbanismo y obras, el pasado año 2025 se concedieron un total de 48 licencias y 350 comunicaciones previas de obra y actividades, además de ajustarse el planeamiento, y se mejoraron infraestructuras y servicios básicos.

Ámbito social y educativo

Ya en el ámbito social y educativo, se incrementó el presupuesto, ampliando servicios hasta cubrir toda la demanda en atención temprana, alzhéimer y conciliación, además de reforzar la colaboración con centros educativos.

En cultura y turismo, creció la oferta y se logró el reconocimiento de la Feira Cabalar como Festa de Interese Turístico de Galicia. También se impulsaron rutas, actividades culturales y el sector artesanal. En deporte, juventud e igualdad, se promovieron eventos, formación, actividades de ocio y campañas de concienciación.

Transporte

Por último, se mejoró el transporte público en 2025, aumentando frecuencias en líneas internas y se consolidó el Bus Lanzadera, con más de 2.100 usuarios. El Teobús también se reorganizó, y pasó de ir casi vacío a atraer a cerca de 4.000 usuarios. Y también se reforzará la prevención de los incendios.