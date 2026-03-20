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JUICIO

Solicitan nueve años y medio de cárcel para un asesor de banca de Laxe acusado de estafar 3,9 millones

Sustrajo fondos a 151 clientes, simuló el pago de extratipos a otros 27 y otorgó préstamos sin contabilizar

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial el día 26 de marzo.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial el día 26 de marzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

La Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el jueves, día 26 de marzo, el juicio a un agente de Laxe colaborador del Banco Santander, para el que la Fiscalía solicita una pena de 9 años y 6 meses de prisión por delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, y de apropiación indebida.

Los hechos que se juzgan se produjeron entre los años 2006 y 2014, cuando, según la Fiscalía, el acusado "con intención de enriquecerse indebidamente, vino desarrollando un abanico de conductas delictivas que iban encaminadas tanto a la incorporación a su patrimonio de parte de los depósitos de los clientes de la entidad como al encubrimiento de su actuación ilícita con el fin de darle continuidad y permanencia en el tiempo, haciendo uso para ello de la documentación oficial que el Banco ponía a su disposición".

Entregas en metálico sin contabilizar

Según se recoge en el escrito de acusación, dicho agente "sustrajo fondos a 151 clientes" por valor de 2.916.388,25 euros, apropiándose de entregas en metálico que no contabilizaba en sus cuentas, o realizando disposiciones en efectivo que "efectuaba mediante engaño o sin el conocimiento de los titulares".

Además, simuló el "pago de extratipos a 27 clientes por importe de 90.582,60 euros", compensó minusvalías a 18 clientes que habían contratado valores Santander, creyendo que se trataba de un producto garantizado, por un total de 114.686,30 €.

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Asimismo, otorgó préstamos al margen de la operativa del banco que no aparecen contabilizados en sus sistemas, por un valor de 798.742,39 euros.

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