CULTURA
Talía Teatro presenta en Cee a súa nova obra: 'Artur Ui, o ovo da serpe'
A cita é o sábado, día 21 ás 20.15 horas, no Auditorio Baldomero Cores
A compañía Talía Teatro presenta o sábado en Cee a súa nova montaxe teatral: Artur Ui, o ovo da serpe. A cita é ás 20.15 horas no Auditorio Baldomero Cores da casa de cultura.
Baixo a dirección de Quico Cadaval, e cun elenco formado por Dani Trillo, Marta Lado, Toño Casais, María Ordóñez, Diego Rey, Marta Ríos, Xurxo Barcala e Artur Trillo, a nova obra de Talía é unha produción de gran formato que busca reflexar o momento actual a través da lente do teatro épico.
As entradas, a 5 e a 7 euros, pódense mercar na taquilla da casa da cultura o propio día da función desde as 18.45 horas.
