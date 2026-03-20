Insignia de Oro de la Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón para Carlos Bandín, asesor de la ministra de Asuntos Exteriores de Europa

Cuatro mujeres, dos varones y una coral polifónica se suman este año a la larga lista de personas y entidades que forman parte del colectivo de miembros de la Irmandade de Fillos e Amigos de Padrón cuando reciban el próximo 12 de abril, Domingo de Pascuilla, la Insignia de Oro y las Placas de Honra de esta entidad. Será en su 49 encuentro anual a celebrar en el Pazo de Arretén (aunque se reunirán antes, a las 11.40 horas en el entorno de la iglesia parroquial de la villa). Y entre ellos, consta Carlos Bandín Buján asesor político en materia de seguridad de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea.

También recibirán sus reconocimientos Sara Catrain González, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña; la periodista y comunicadora Belén Xestal Ares; la triatleta Martina López Gestal y el veterano empresario Enrique Basadre son los homenajeados en esta ocasión a título individual.

Dos empresas

Por su parte, la empresaria Ana Muñiz, de la firma confecciones Ana Muñiz S.L., y la Coral Polifónica Val do Sar serán reconocidas con las Placas de Honra por este colectivo, presidido por Arturo Reboyras Villaverde, que defiende, promociona y pone en valor a Padrón y a los padroneses, vecinos o naturales residentes en otros puntos de España o el resto del mundo.

Fue en el año 1976 cuando la Irmandade entregó las primeras insignias a un grupo de padroneses destacados y a lo largo de estas cinco décadas las recibieron personas tan destacadas como Camilo José Cela (que fue presidente de honor de la Irmandade), Mariano Rajoy, Isaac Díaz Pardo, Xerado Fernández Albor, Sixto Seco, José Manuel Romay, José Manuel Cortizo, Pepe Domingo Castaño, Maximino Buján, Filgueira Valverde, los hemanos Francisco y Andrés Quintá, Antonio Agrasar, los investigadores Juan y Alejandro Pazos o Xosé García Bustelo, la catedrática estadounidense Anna Marie Aldaz, la escritora Ürsula Heize o la editora Carmen Balcells, y el periodista Manolo Sarmiento Birba.

Guardia Civil

Carlos Bandín Buján, originario de Carcacía, lleva varias décadas destinado en distintos puestos de responsabilidad en Bruselas y otras ciudades europeas como experto en seguridad. Actualmente forma parte del grupo de asesores de Kaja Kallas, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea. Guardia Civil que completó estudios universitarios de grado y máster, es uno de los mayores especialistas europeos en la lucha contra el furtivismo, los incendios forestales, la trata de seres humanos o la ciberdelincuencia. Participó en las misiones de paz en Bosnia tras la Guerra de los Balcanes formando a agentes policiales en ese país.