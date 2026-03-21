El fotógrafo de Ames Toño Villar gana el premio de Naturaleza de los Sony AFPV de la Comunidad Valenciana

Toño Villar, fotógrafo de Ames afincado profesionalmente en Bertamiráns, acaba de ser premiado en la categoría de Naturaleza de los Premios Sony AFPV de la Comunidad Valenciana, unos galardones diseñados para reconocer la excelencia en la fotografía y el vídeo profesional. El certamen abarcaba numerosas disciplinas, desde Retrato y Boda hasta categorías especiales como Estudiante, Sénior o Naturaleza, donde fue premiado Villar.

Este galardón se suma al exitoso recorrido que está teniendo en el año 2026 el fotógrafo amesano, ya que en el mes de enero ya había sido nominado en dos categorías para los Premios Goya de fotografía, en el apartado de postboda y en el apartado gráfico.

Otros reconocimientos

Estos nombramientos se suman a otros reconocimientos recientes, ya que en los pasados meses consiguió tres nominaciones en los Premios Nacionales Quijote, dos nominaciones en los Premios FEPFI, una medalla de bronce y una mención de honor en los Tokyo International Foto Awards.

Por otra parte, hay que recordar que Toño Villar, en colaboración con el departamento de Cultura del Concello de Ames, expuso en octubre de 2024, en el vestíbulo de exposiciones de la Casa da Cultura de Bertamiráns, la muestra 'O artesán, as mans sabias', compuesta por 21 imágenes que recogen el trabajo de Xosé Tunhas, artesano y vecino de la parroquia de Trasmonte. A través de las diversas imágenes que integran la muestra, Villar documenta el proceso de fabricación artesanal que sigue Tunhas para crear piezas únicas, desde los primeros pasos hasta el producto final. Esta exposición está formada por 21 láminas de un total de 80 sobre el trabajo de este artesano.