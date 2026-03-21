Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

A LARACHA

'Desde-A-Marxe' arrinca en Caión para dar visibilidade a creadores galegos lonxe dos circuítos culturais

O PSdeG, promotor do proxecto, demanda abordar con urxencia a desaparición de oficios

Inés Ramos, esda., Silvia Longueira, Xosé Collazo, Ana Nogareda e Fabián Lage.

Inés Ramos, esda., Silvia Longueira, Xosé Collazo, Ana Nogareda e Fabián Lage. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O centro sociocultural de Caión (A Laracha) foi este sábado o punto de inicio de Desde-A-Marxe, un proxecto do PSdeG que ten como obxectivo darlle visibilidade aos creadores e creadoras galegos que desenvolven a súa actividade lonxe dos grandes circuítos culturais.

O encontro contou coa participación da secretaria socialista de Cultura e Lingua, a deputada Silvia Longueira, e a portavoz municipal do PSdeG, Inés Ramos. Nel interviñeron o artesán da madeira Fabián Lage, a estudosa do traxe galego Ana Nogareda e o xogador de billarda Xosé Collazo.

Entre a tradición e a arte

O primeiro fixo un percorrido pola súa traxectoria como carpinteiro e ebanista ata converterse nun creador que inclúe nos seus traballos a cestería e incluso materiais plásticos, cunha actividade que fai de ponte “entre a tradición e a arte”, tal como apuntou Longueira.

Nogareda afondou nas orixes do traxe tradicional antes da súa "folclorización" e Collazo explicou o devir da billarda desde o xogo tradicional ata o seu recoñecemento como deporte.

Silvia Longueira destacou que Galicia "necesita abordar con urxencia a desaparición de oficios que, por outra banda, si suscitan gran interese entre a poboación". Nese senso, asegurou que é necesario "que se lle dea á artesanía unha solución eficaz de futuro".

Maior visibilidade en vilas pequenas

Inés Ramos valorou, pola súa banda, a importancia de encontros deste tipo "para darlle visibilidade á cultura en vilas pequenas" e defendeu que hai "xente moi grande" que ten dificultades para chegar a un público amplo, "pero que está a facer grandes cousas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents