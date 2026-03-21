A LARACHA
'Desde-A-Marxe' arrinca en Caión para dar visibilidade a creadores galegos lonxe dos circuítos culturais
O PSdeG, promotor do proxecto, demanda abordar con urxencia a desaparición de oficios
O centro sociocultural de Caión (A Laracha) foi este sábado o punto de inicio de Desde-A-Marxe, un proxecto do PSdeG que ten como obxectivo darlle visibilidade aos creadores e creadoras galegos que desenvolven a súa actividade lonxe dos grandes circuítos culturais.
O encontro contou coa participación da secretaria socialista de Cultura e Lingua, a deputada Silvia Longueira, e a portavoz municipal do PSdeG, Inés Ramos. Nel interviñeron o artesán da madeira Fabián Lage, a estudosa do traxe galego Ana Nogareda e o xogador de billarda Xosé Collazo.
Entre a tradición e a arte
O primeiro fixo un percorrido pola súa traxectoria como carpinteiro e ebanista ata converterse nun creador que inclúe nos seus traballos a cestería e incluso materiais plásticos, cunha actividade que fai de ponte “entre a tradición e a arte”, tal como apuntou Longueira.
Nogareda afondou nas orixes do traxe tradicional antes da súa "folclorización" e Collazo explicou o devir da billarda desde o xogo tradicional ata o seu recoñecemento como deporte.
Silvia Longueira destacou que Galicia "necesita abordar con urxencia a desaparición de oficios que, por outra banda, si suscitan gran interese entre a poboación". Nese senso, asegurou que é necesario "que se lle dea á artesanía unha solución eficaz de futuro".
Maior visibilidade en vilas pequenas
Inés Ramos valorou, pola súa banda, a importancia de encontros deste tipo "para darlle visibilidade á cultura en vilas pequenas" e defendeu que hai "xente moi grande" que ten dificultades para chegar a un público amplo, "pero que está a facer grandes cousas".
