Louzao visita las potabilizadoras de A Estrada tras la inversión para mejorar el suministro de agua a los vecinos

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, visitó, junto con el concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, y trabajadores de la firma Proyecon Galicia las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de Penerada y Parada. Allí, el Concello acaba de invertir 100.000 euros de recursos propios en una importante actualización y optimización del abastecimiento de agua al casco urbano estradense.

La visita comenzó por Penerada, ETAP que concentró buena parte de la inversión al ser esta la instalación que precisaba una mayor actualización. Esta estación funciona por gravedad, de modo que no tiene dependencia de los servicios de bombeo. La actuación en este punto comenzó con una limpieza general, incluyendo retirada de vegetación en la zona y limpieza de filtros. A continuación, se abordó una rehabilitación funcional mediante la instalación de un sistema de medición continua de pH y cloro; montaje de una nueva dosificadora de cloro y una bomba de recirculación; una instalación de recirculación conectada a las arquetas existentes o la adaptación de la salida de los dos vasos del depósito para permitir la recirculación incluso con uno de ellos vacío.

Controladores

Se instaló también un controlador automático de cloro y pH; se sustituyó el cuadro de protecciones eléctricas y se conectó un sistema de poscloración a la salida del sistema de recirculación. Del mismo modo, se instalaron caudalímetros de 200 mm en la salida del depósito y se adecuaron los cuadros eléctricos.

“Isto axuda a que a auga que vén directamente de embalse e mananciais filtre e chegue en mellores condicións”, detallaron los técnicos durante la visita. Y es que el agua que se trata en Penerada proviene de varios manantiales, que también fueron objeto de limpieza y recuperación, y del embalse de Pedroso. Esta ETAP recibe también el agua procedente de la ETAP de Parada (obtenida en la captación que hay en el río Umia) y, desde aquí, se distribuye a toda la capital estradense.

Gonzalo Louzao y Óscar Durán visitaron también con los técnicos de Proyecon, que asumió desde enero de 2025 la gestión y mantenimiento de varias infraestructuras del sistema de abastecimiento de agua potable en el Concello da Estrada, las instalaciones de la ETAP de Eiriz (Parada), que se estrenaron en 2011. En estas dependencias también se realizaron tareas de actualización, si bien el buen estado de las mismas hizo que no fueran necesarias muchas mejoras. A esta planta de Parada llega el agua del río Umia y, tras el correspondiente tratamiento, es conducida hasta la ETAP de Penerada. El buen funcionamiento de esta última después de las importantes mejoras realizadas hace que incremente su rendimiento, para descarga de la planta de Eiriz.

Triple análisis

Según indicaron, en estos momentos el agua que llega a los hogares del casco urbano estradense está siendo sometida a más analíticas de las exigidas. El análisis habitual es triple, ya que se somete a análisis el agua en Parada, después en Penerada y también se analiza en la propia red.

El agua de la traída estradense se somete a análisis operacionales, completos y de control. Sea un tipo de analítica u otra, se efectúan cada 15 días las que miden parámetros de rango muy amplio. Además, en cada jornada se realizan analíticas de cloro, pH y turbidez en Parada, Penerada y Codeseda. De la ETAP de Penerada salen 2.500 metros cúbicos de agua potable cada día para servir a los hogares de toda la villa.