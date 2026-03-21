Mejoran el ruinoso vial N-550 entre Oroso y Ordes mientras A Estrada urge medidas en su travesía

El Gobierno central continúa avanzando en su Plan Especial de Reparación y Conservación viaria, activado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en algunos de los puntos más degradados por las pasadas tormentas en Ordes y Oroso (carretera N-550), pero también Cuntis (N-640). Por lo de pronto, ya han parcheado el padre de todos los baches, emplazado en la aldea orosana de A Igrexa, mientras el alcalde de A Estrada urge que se mejore la seguridad en la citada N-640, pero también a su paso por la villa.

Comenzando por la N-550, que vertebra el eje atlántico, se han incluido en los 35,1 millones para emergencias de la partida global de 167 millones, si bien no se han divulgado más puntos concretos para su remozado (salvo que la reforma irá del km 9,5 al 84,2) tras personarse el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en el Concello de Ordes. Y es que este vial, muy empleado, también tiene en mal estado el firme en localidades como Carral, Culleredo, Padrón o la propia capital gallega, por poner solo algunos ejemplos.

Este plan de urgencia prevé intervenir en cerca de 2.000 puntos de la red estatal, con asfaltado en 262 kilómetros de carreteras, trabajos sobre 1,2 millones de metros cuadrados y el uso de más de 260.000 toneladas de asfalto, movilizando unos 200 operarios, setenta y cinco máquinas y sesenta camiones durante 4 meses.

En Pontevedra

Por otro lado, Pedro Blanco se desplazaba hasta Cuntis, confirmando que en Pontevedra también se invertirán12 millones para mejorar 40 tramos viarios que, por ejemplo, beneficiarán a la N-640 a su paso por el citado municipio, en un trecho por el que circulan más de 7.300 vehículos al día, y que cuenta con una inversión de casi 650.000 euros. Esta intervención forma parte de las obras de reparación de los daños provocados por los temporales. Y permitirá mejorar el estado de esta carretera–que conecta distintos ayuntamientos– del kilómetro 144,379 al 222,07.

Al hilo, el delegado destacó que esta actuación supone también un paso importante para mejorar el estado general de la N-640, ya que se complementa con otras intervenciones previstas en esta carretera en los ayuntamientos de Lalín, Silleda, Agolada, A Estrada y también Caldas de Reis. Precisamente, en el caso de Cuntis está previsto un asfaltado integral de este vial a su paso por el municipio, pero pendiente aún de licitar.

Louzao reclama

Y este anuncio parece que ha dado más fuerza a la petición que lanzaba el Concello de A Estrada... porque si semanas atrás el jefe del ejecutivo local, Gonzalo Louzao, ponía el acento en el mal estado del firme de esta carretera nacional a su paso por el término municipal, en los últimos días su reclamación pública se centró en la peligrosidad del recorrido de esta vía por la capital estradense, en especial para los peatones: «Pedímolo por activa e por pasiva; de viva voz e con informes, e non nos imos cansar de repetilo porque é unha preocupación que compartimos con moitos veciños e veciñas da Estrada: a travesía urbana da N-640 precisa medidas urxentes que incrementen a súa seguridade», aportaba.

Informe de AEA

El mandatario lo divulgaba después de que se publicase (el día 15 de marzo) el último informe del colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que estima este tramo como punto negro, y lo sitúa entre las carreteras más peligrosas de toda Galicia, incluyendo atropellos y siniestros viarios.