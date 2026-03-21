Agadea abre las puertas de su centro de día en A Estrada el 25 de marzo para divulgar su batalla contra la demencia
Vecinos y familiares podrán participar en actividades terapéuticas y dinámicas grupales
La asociación gallega ayuda a personas con alzheimer tiene el apoyo de la Administración local
La Asociación Galega para a Axuda das Persoas con Demencia Tipo Alzheimer (Agadea) en colaboración con el Concello da Estrada, organiza el próximo miércoles 25 de marzo una jornada de puertas abiertas en su centro de día estradense para personas mayores. La iniciativa se desarrollará en horario de 10.30 a 12.30 y de 16.00 a 18.30 horas, en el Edificio Novo Mercado (1ª planta), y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el funcionamiento del centro, así como dar a conocer los servicios y actividades que se realizan diariamente.
Durante la jornada, los asistentes podrán participar en distintas actividades terapéuticas y dinámicas grupales, centradas en la estimulación cognitiva, física y social, conociendo de primera mano el trabajo profesional que se lleva a cabo con las personas usuarias. Además, durante la sesión de la mañana, se contará con la presencia de la concejala de Servicios Sociales da Estrada, Amalia Goldar, y de la presidenta de Agadea, Isabel Gey, que acompañarán esta jornada de encuentro con la vecindad.
Visibilización
Desde Agadea se subraya la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el papel de los cuidados, promover el envejecimiento activo y ofrecer apoyo a las familias, facilitando también un espacio de encuentro e intercambio de experiencias. La actividad está abierta a toda la vecindad, especialmente a personas mayores y familiares que quieran conocer recursos de atención y acompañamiento.
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