Val do Dubra homenajea al rural con unas Feiras do Abril que incluyen talleres, ganado, ruta equina y música

Val do Dubra volverá a convertirse en un punto de encuentro con el rural con la celebración de una nueva edición de las Feiras do Abril, que tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de abril en el espacio público de San Lourenzo de Bembibre. La cita, ya consolidada en el calendario local, reunirá durante tres jornadas una completa programación que combina tradición, divulgación y ocio para todos los públicos. Así, a lo largo de todo el fin de semana, en horario de 10.00 a 20.00 horas, se desarrollarán propuestas como el mercado de artesanía, la exhibición de maquinaria agrícola, juegos tradicionales y servicio de pulpería.

La programación arrancará el sábado 4 con la inauguración oficial a las 12.00 horas, acompañada de una actuación de regueifa. La jornada continuará con una degustación de productos locales a las 13.00 horas y diversas actividades a lo largo de la tarde, entre ellas el taller de estampación de pañuelos tradicionales (16.00–20.00 h), la charla sobre huerta sostenible a cargo de Nuska Chousa (17.00 h), el monólogo de Isi (18.30 h) y la sesión musical con Grupo Claxxon y Disco Móbil CDC (20.00 h).

Muestra ganadera

El domingo 5 estará marcado por la exposición de ganado, que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas, así como por la continuidad de los talleres de artesanía (10.00–19.00 h), las jornadas de tiro con arco (11.00–17.00 h) y la demostración de cestería con Sara Viña (11.00 h).

De forma paralela, durante las ferias habrá otras actividades como la ruta caballar (11.30 h), un simulacro de Protección Civil (12.00 h), el taller de extinción de incendios para los niños de la mano de la AVPC Val do Dubra (12.30 h), la demostración de inoculación de shiitake en tronco impartido por Fungos da Cova (12.30 h), la actuación del Trío Alborada (14.00 h) y una charla-coloquio sobre apicultura con Alfonso Priegue (16.30 h).

La programación se cerrará el lunes 6 con la celebración del mercado mensual y de la tradicional Festa da Empanada, que contará también con pulpería y actuación musical a cargo del Dúo Matices.

Las Feiras do Abril se confirman así como un espacio de promoción del producto local y de puesta en valor de la cultura y tradiciones del rural gallego, consolidándose como una cita de referencia en la comarca. Para participar en algunos de los talleres y actividades será necesario formalizar la inscripción, dado que hay plazas limitadas. Esta se realizará a través del correo electrónico, enviando nombre, apellidos y edad (a feiras@valdodubra.gal).