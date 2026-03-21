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Tardan más de cinco horas en apagar el incendio en un pajar de Lalín con 50 rollos de hierba

No hubo que lamentar daños en personas, pese a la proximidad de una vivienda

Acudieron los Bombeiros do Deza, Guardia Civil y Protección Civil lalinense

Imagen de archivo de los Bombeiros de Silleda apagando el incendio en un pajar

Imagen de archivo de los Bombeiros de Silleda apagando el incendio en un pajar / BERNABE/JAVIER LALIN

Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

Los servicios de extinción trabajaron durante varias horas para atajar un incendio que afectó a un galpón donde se guardaban unos cincuenta rollos de hierba, en el lugar de Palmaz, Goiás (Lalín), sin que hubiera que lamentar heridos.

Alerta nocturna

Fue una de las personas que se encontraba en la casa afectada quien, alrededor de las 22.00 horas del viernes, explicó al 112 Galicia que la construcción estaba pegada a la vivienda. Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil y los Bomberos de Silleda, así como el Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín. Hacia las 3.30 horas se dio por finalizado el operativo.

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