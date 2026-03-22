La AECC pone en marcha Clubs de Salud en Cee, Coristanco, A Laracha y Vimianzo

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de sus Clubs de Salud en Cee, Coristanco, A Laracha y Vimianzo. Se trata de un programa de intervención sociocomunitaria diseñado para zonas rurales y orientado a mejorar la salud física, emocional y social de personas con cáncer y sus familiares.

En Cee, el Club de Salud iniciará su actividad el 8 de abril con sesiones semanales; le seguirá A Laracha, donde el nuevo grupo comenzará el 9 de abril, mientras que en Vimianzo el programa arrancará el 14 de abril. Las actividades se desarrollarán en los centros de salud. Por su parte, Coristanco pondrá en marcha las actividades el 16 de abril en el centro municipal.

Profesionales especializados

Todas las sesiones se desarrollarán de 17.00 a 18.30 horas y estarán coordinadas por profesionales especializados, con el apoyo del voluntariado de la asociación.

Sesiones grupales

Los Clubs de Salud ofrecen sesiones grupales semanales en las que se trabajan aspectos como la actividad física adaptada, la alimentación saludable, el autocuidado emocional, la gestión de miedos y el acceso a información sociolaboral, además de actividades sociales y de ocio que favorecen el bienestar general y la creación de vínculos.

La participación es totalmente gratuita.