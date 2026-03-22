APOYO
La AECC pone en marcha Clubs de Salud en Cee, Coristanco, A Laracha y Vimianzo
Ayudarán a mejorar la salud física, emocional y social de personas con cáncer y sus familiares
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha abierto el plazo de inscripción para una nueva edición de sus Clubs de Salud en Cee, Coristanco, A Laracha y Vimianzo. Se trata de un programa de intervención sociocomunitaria diseñado para zonas rurales y orientado a mejorar la salud física, emocional y social de personas con cáncer y sus familiares.
En Cee, el Club de Salud iniciará su actividad el 8 de abril con sesiones semanales; le seguirá A Laracha, donde el nuevo grupo comenzará el 9 de abril, mientras que en Vimianzo el programa arrancará el 14 de abril. Las actividades se desarrollarán en los centros de salud. Por su parte, Coristanco pondrá en marcha las actividades el 16 de abril en el centro municipal.
Profesionales especializados
Todas las sesiones se desarrollarán de 17.00 a 18.30 horas y estarán coordinadas por profesionales especializados, con el apoyo del voluntariado de la asociación.
Sesiones grupales
Los Clubs de Salud ofrecen sesiones grupales semanales en las que se trabajan aspectos como la actividad física adaptada, la alimentación saludable, el autocuidado emocional, la gestión de miedos y el acceso a información sociolaboral, además de actividades sociales y de ocio que favorecen el bienestar general y la creación de vínculos.
La participación es totalmente gratuita.
- El lobo ibérico, gran depredador gallego, entra en la Lista Roja Nacional de Mamíferos de la UICN como especie vulnerable
- Más de un tercio de la superficie agraria gallega está abandonada o sin aprovechamiento
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- Touro, O Pino, Arzúa y Melide, puntos clave: el interior compostelano se prepara para un aluvión de visitas por el eclipse total
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- La carrera por hacerse cargo del transporte urbano de Santiago se decide entre cinco empresas
- El restaurante de Santiago que prohíbe la pizza en su cocina: 'No somos los italianos que te encuentras por ahí
- Teo avanza en las expropiaciones para dotar al entorno de A Ramallosa con su primer polígono