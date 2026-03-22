JUSTICIA
Gana un pleito por impago y ahora piden para él tres años de cárcel por falsificar el contrato
El acusado había reclamado vía judicial el pago de 21.767 euros por venta de maquinaria
La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el martes, día 24, a un acusado de delitos de falsedad en documento mercantil y estafa procesal, por los que la Fiscalía solicita para él una pena de tres años de prisión y nueve meses de multa a razón de 10 euros diarios.
La causa fue instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión. Todo comenzó en marzo de 2015 cuando el acusado, titular de una empresa de servicios técnicos, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito", según la Fiscalía, presentó una demanda contra otra empresa reclamando un impago de 23.167 euros, menos un anticipo de 1.400 euros, derivado de una supuesta venta de maquinaria y mobiliario de panadería.
Falsificó la firma del supuesto comprador
Como prueba presentó un documento en el que "de su puño y letra simula la firma del demandado bajo el epígrafe de comprador" sin que este tuviese intervención ni conocimiento alguno del referido contrato.
El acusado, según la Fiscalía, "aprovechó la existencia de una relación previa comercial que habían tenido ambos en 2007, ya finalizada, para obtener los datos". Su demanda fue admitida en diciembre de 2015 y en marzo de 2017 fue dictada sentencia estimatoria que condenaba al demandado al pago.
Ahora, es el propio demandante quien se enfrenta a un juicio por falsedad en documento mercantil y estafa procesal.
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