De Santiago a la Costa da Morte: hasta 10 buses diarios repletos de peregrinos

A las puertas de la Semana Santa, al pie de la cascada de O Ézaro (Dumbría) esperan la primera avalancha de turistas del año, tras cerrar una temporada 2025 en la que más de 45.000 visitantes fueron atendidos en la oficina de turismo, la única de Costa da Morte que está abierta todo el año. Una cifra que supera en más de 5.000 personas a la registrada en 2024 y que, Ada González, técnica de Turismo, estima que «é só un 10% do número de persoas que nos visitan».

Ada González, técnica de Turismo do Concello de Dumbría. / Sandra Garcia Rey

«O día que saibamos as cifras reais imos levar unha sorpresa, e máis se as mutiplicásemos por 1 euro por persoa», añade.

El efecto de la Vuelta a España

Todo cambió a partir de 2012, cuando llegó por primera vez la Vuelta Ciclista a España a O Ézaro. Desde entonces, el auge de visitantes aumentó progresivamente y de forma muy notable. «Iso marcou un antes e un despois», afirma Ada González, y hoy esta localidad es uno de los grandes referentes turísticos de la Costa da Morte.

La llegada de la prueba ciclista, en años posteriores, al fin de la Tierra, «aínda fixo que subise máis o números de turistas, porque moitos decatáronse ao ver as imaxes por televisión que O Ézaro está moi preto de Fisterra, e que podían visitarse nun só día».

De Asia 'á fin da Terra'

Años atrás, «sorprendíame cando chegaba un visitante da India, Australia ou Israel, pero hoxe aquí vén xente de todo o mundo», subraya Ada. En los últimos años, añade, «aumentou moito o número de visitantes de Asia: Corea, Xapón, China....» debido al efecto llamada que generó la película The Way, de Martin Sheen, parte de la cual se rodó en Muxía.

Y es que el Camino de Santiago se ha convertido en un gran surtidor de visitantes para Costa da Morte. Muchos llegan peregrinando a pie o en bicicleta, pero otros que concluyen su Ruta en Santiago deciden después continuar por otros medios hasta el Atlántico.

Oficina de turismo de O Ézaro, la única abierta todo el año en Costa da Morte. / Cedida

«No verán chegan a O Ézaro ata 10 autobuses diarios con peregrinos procedentes de Santiago», subraya la técnica de Turismo. Se trata de excursiones programadas que permiten a los peregrinos conocer también los principales lugares turísticos de Costa da Morte.

A ellas hay que sumar otros muchos viajes organizados por diversos colectivos, así como los miles de personas que cada año acuden a este enclave para disfrutar, no solo del paisaje, sino también de los espectáculos de iluminación nocturna de la cascada.

Todo ello ha contribuido al crecimiento exponencial de turistas. Ahora «un día de verán floxo atendemos na oficina de turismo máis xente que anos atrás en todo un mes», recalca Ada González.

Destino Starlight

El geodestino Costa da Morte ha visto ampliada en 2023 su oferta a raíz de la declaración Destino Starlight, lo que abrió las puertas también a los astroturistas.

Diecisiete concellos agrupados en Costa da Morte Asociación Turística, con el apoyo de la Diputación de A Coruña, el sector privado y la Asociación Astroturismo Costa da Morte, trabajan para crear una red de miradores astronómicos y convertir el cielo en un nuevo valor patrimonial del destino.

Turistas disfrutando de una puesta de sol en Costa da Morte. / Visita

Ada González, que es, además de directiva de la referida asociación y monitora Starlight, la autora del Manual de Miradoiros Astronómicos presentada esta semana, asegura que ahora corresponde a los concellos y a la CMAT seleccionar los espacios que cumplen los requisitos necesarios para poder disfrutar del cielo nocturno.

Asegura que «non se precisan grandes inversións nin hai que construír nada, só hai que buscar espazos, preferiblemente públicos e accesibles, pois un miradoiro astronómico non precisa de filtros nin de maquillaxe, todo o contrario, debe ser o máis natural posible». Por eso, añade, hay que evitar las malas praxis y buscar enclaves libres de contaminación lumínica y que no estén saturados.