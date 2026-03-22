Ames invertirá más de 262.000 euros en la mejora de los viarios de la aldea de Vilaverde

La concejalía de Obras e Servizos Básicos de Ames continúa su inversión en las infraestructuras de las parroquias y de los núcleos urbanos. De este modo, la junta de gobierno local aprobó la licitación de las obras de pavimentación y mejora de los viarios en la aldea de Vilaverde, perteneciente a la parroquia de Piñeiro. El presupuesto base de licitación asciende a 262.593 euros (con IVA).

El edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que “continuamos coa licitación das obras incluídas no POS. Dende o pasado mes de xaneiro aprobouse a licitación de tres obras incluídas no POS+ Adicional de 2025, para a pavimentación de camiños peonís en Aldea Nova, a pavimentación do viario principal de Coira, e a pavimentación de viarios na aldea de Vilaverde. Nestas tres obras investiranse máis de 500.000 euros”.

Las actuaciones que contempla el presente proyecto están encaminadas a la mejora de la pavimentación de los viarios de la aldea de Vilaverde. Para ello se proyecta un nuevo pavimento compuesto por 15 centímetros de hormigón con mallazo sobre zahorra para su nivelación, previa demolición de la superficie del firme existente. En ambos márgenes se dispondrá de una franja de losa de granito de 35 centímetros de ancho y cortes transversales, también de 35 centímetros de ancho.

Canalizaciones

Bajo el nuevo pavimento de hormigón se prevé la canalización de tubo de polipropileno de 400 milímetros de diámetro con la instalación de arquetas con sumidero, pozos y canal de fundición dúctil con rejilla para la correcta recogida de las aguas pluviales, previa excavación en zanja. Para la recogida de las aguas residuales fecales se prevé la canalización de tubo de PVC de 315 milímetros con los correspondientes pozos y arquetas de saneamiento, previa excavación en zanja.

Traída y luz

También se incluye la instalación de red de abastecimiento con la colocación de tubo de polietileno de 75 milímetros y 11 válvulas de compuerta con sus correspondientes arquetas de alojamiento. Para la red de iluminación pública se contempla la colocación de tubo de polietileno de 90 milímetros con arquetas. Con anterioridad a las actuaciones proyectadas, se hará un desbroce y limpieza de márgenes.