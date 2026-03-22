Investigadores analizan en Lalín hallazgos arqueológicos en el Congreso de Arqueoloxía do Deza

El alcalde de Lalín, José Crespo, fue el encargado de inaugurar el Congreso de Arqueoloxía de Deza (CAD2026) este sábado, destacando durante su intervención la idoneidad del municipio para acoger este tipo de iniciativas, por su extenso patrimonio arqueológico y por los múltiples hallazgos registrados, que lo convierten en un enclave de referencia para el estudio y la puesta en valor del pasado. La clausura llegará este domingo, con una visita al yacimiento de San Adrao (Bermés).

Esta actividad de campo permitirá a las personas participantes conocer de primera mano un enclave de especial interés arqueológico, reforzando el vínculo entre la investigación teórica desarrollada durante el congreso y la realidad material del territorio. En este entorno de Bermés, se hallaron restos de una capilla datada entre fines de la Edad Media y la Moderna.

Ponencias

La jornada se completará con un programa de ponencias centradas en diferentes intervenciones y estudios arqueológicos. Entre ellos, se incluyen la intervención de Israel Picón Platas sobre las mámoas de Platas de Refoxos; la de Helena Taboada Durán en torno a las intervenciones en Outeiro Grande (Bermés, Lalín); así como el análisis del contexto rural romano en Galicia a cargo de Erik Carlsson-Brandt Fontán. También se presentarán los resultados de las investigaciones en el Castro de Cumeiro (Vila de Cruces), en una ponencia conjunta de Marta Martínez Parada y Vanesa Trevín Pita, poniendo en valor el trabajo desarrollado en la comarca y su relevancia dentro del panorama arqueológico gallego.