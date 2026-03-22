PATRIMONIO COSTEIRO
A senda de Xermaña a Caión formará parte do Camiño do Litoral
A conselleira de Medio Ambiente e o alcalde da Laracha avaliaron as actuacións de limpeza e adecuación
A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e o alcalde da Laracha, José Manuel López, avaliaron a inclusión da senda de Xermaña a Caión no Camiño do Litoral para poñer en valor a riqueza ambiental, paisaxística, cultural e etnográfica do patrimonio costeiro galego.
Traballo de campo
Nesa liña, fíxose un exhaustivo traballo de campo ao longo de todo o percorrido para coñecer a situación, identificar necesidades e posibles melloras, así como optimizar as accións a acometer aproveitando o xa existente. De feito, no tramo entre Caión e Xermaña sería necesario levar a cabo algunhas actuacións de limpeza e adecuación.
Nova depuradora
A conselleira e o rexedor tamén analizaron outras cuestións de interese para o municipio, como a mellora do servizo de saneamento. En concreto, estudaron a posible construción dunha nova estación depuradora de augas residuais en Caión.
Ángeles Vázquez animou o alcalde a presentar o correspondente proxecto para a súa avaliación por parte de Augas de Galicia, determinar a súa viabilidade e, de ser o caso, establecer vías de colaboración para acometelos.
