PATRIMONIO COSTEIRO

A senda de Xermaña a Caión formará parte do Camiño do Litoral

A conselleira de Medio Ambiente e o alcalde da Laracha avaliaron as actuacións de limpeza e adecuación

O alcalde da Laracha, á esquerda, na xuntanza coa conselleira de Medio Ambiente. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e o alcalde da Laracha, José Manuel López, avaliaron a inclusión da senda de Xermaña a Caión no Camiño do Litoral para poñer en valor a riqueza ambiental, paisaxística, cultural e etnográfica do patrimonio costeiro galego.

Traballo de campo

Nesa liña, fíxose un exhaustivo traballo de campo ao longo de todo o percorrido para coñecer a situación, identificar necesidades e posibles melloras, así como optimizar as accións a acometer aproveitando o xa existente. De feito, no tramo entre Caión e Xermaña sería necesario levar a cabo algunhas actuacións de limpeza e adecuación.

Nova depuradora

A conselleira e o rexedor tamén analizaron outras cuestións de interese para o municipio, como a mellora do servizo de saneamento. En concreto, estudaron a posible construción dunha nova estación depuradora de augas residuais en Caión.

Noticias relacionadas y más

Ángeles Vázquez animou o alcalde a presentar o correspondente proxecto para a súa avaliación por parte de Augas de Galicia, determinar a súa viabilidade e, de ser o caso, establecer vías de colaboración para acometelos.

