El vimiancés Severino Suárez, nuevo abad de la Colegiata de Santa María del Campo de A Coruña

El sacerdote Severino Suárez, natural de Vimianzo, tomó posesión como nuevo abad del histórico templo coruñés de la Colegiata de Santa María del Campo.

El acto estuvo presidido por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y contó con la presencia de miembros del cabildo, sacerdotes, diáconos, representantes de la vida consagrada, autoridades civiles y militares, así como familiares y numerosos fieles que quisieron acompañar al nuevo abad en este momento significativo.

El arzobispo de Santiago presidió el acto de toma de posesión. / Cedida

Severino Suárez, elegido por los canónigos, sucede en el cargo a José María Fuciños, fallecido el pasado 17 de enero. El nuevo abad, que ya había tomado posesión como canónigo en agosto, asumió oficialmente su nueva responsabilidad tras la lectura del decreto arzobispal por parte de Ramón Caamaño Pacín.

A continuación, realizó la profesión de fe y prestó juramento ante el Evangelio, siendo posteriormente conducido a su sitial en el coro, gesto que simboliza su plena integración en el cabildo.

En sus primeras palabras como abad, Severino Suárez expresó su profundo agradecimiento por la confianza recibida y asumió el cargo con humildad.

Severino Suárez en el acto de toma de posesión como abad. / Cedida

Evocó también la memoria de sus predecesores, especialmente la de José María Fuciños, así como la de figuras destacadas vinculadas a la vida eclesial coruñesa, reconociendo su legado en el ámbito pastoral, educativo y social. En este sentido, puso en valor el papel de la Iglesia como agente formador y transformador de la sociedad a través de la educación y el compromiso con la dignidad humana.

Apertura del templo a la sociedad

De cara al futuro, Suárez planteó como objetivos prioritarios la revitalización de la vida litúrgica y la apertura del templo a la sociedad. Defendió la importancia de cuidar la belleza de las celebraciones y del patrimonio artístico como vía de evangelización, señalando que "la belleza no es un elemento accesorio, sino un camino privilegiado hacia Dios".

Asimismo, expresó su deseo de que la colegiata se consolide como "casa abierta, lugar de encuentro, espacio de silencio y búsqueda", donde la fe pueda vivirse y transmitirse también a través de la cultura y el arte.

Vicario episcopal de A Coruña

Nacido en Vimianzo hace 77 años, Severino Suárez continuará desempeñando sus actuales responsabilidades como vicario episcopal territorial de A Coruña, así como al frente de las parroquias de San Francisco Javier, que dirige desde 1996, y de Nosa Señora do Pilar-O Ventorrillo y O Nadal do Señor, encomendadas a su cuidado desde 2011".