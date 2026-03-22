Padrón reuniu setenta expositores de camelias e bonsais e elexiu as mellores flores

Houbo representación doutros concellos onde se cultiva esta especia oriental, e homenaxeouse ao coleccionista Ramón Abalo

Premiouse a Eusebio López, Joaquín Bello, Ramón Abalo, Abelardo Barcala, Juan José Castro e Carmen Moldes, Pilar Bargiela e Geli Piñeiro

Público na mostra da camelia e do bonsai celebrada en Padrón

Público na mostra da camelia e do bonsai celebrada en Padrón / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

O Convento do Carme padronés acolleu esta fin de semana a X Exposición da Camelia e do Bonsái, unha cita que celebra a súa primeira década de vida, e que reuniu arredor de 70 expositores.

Autoridades e afecionados na mostra da camelia e do bonsai en Padrón / Concello

O acto inaugural, celebrado o sábado, estivo presidido polo alcalde de Padrón, Anxo Arca, quen estivo acompañado pola alcaldesa de Salceda de Caselas, o de Vedra e a edila Mariló Saco. E celebrouse unha homenaxe ao coleccionista Ramón Abalo.

Noticias relacionadas y más

Galardóns

No que atinxe á entrega de premios, gañou o de Orixe Galega Eusebio López; o da mellor composición artística, Joaquín Bello; Camelia híbrida, Ramón Abalo; Camelia reticulata, Abelardo Barcala; outras especies de camelia, Juan José Castro e Carmen Moldes; Camelia xapónica, Pilar Bargiela; e a mellor camelia escollida polo público foi a número 11 de Geli Piñeiro.

