Padrón reuniu setenta expositores de camelias e bonsais e elexiu as mellores flores
Houbo representación doutros concellos onde se cultiva esta especia oriental, e homenaxeouse ao coleccionista Ramón Abalo
Premiouse a Eusebio López, Joaquín Bello, Ramón Abalo, Abelardo Barcala, Juan José Castro e Carmen Moldes, Pilar Bargiela e Geli Piñeiro
O Convento do Carme padronés acolleu esta fin de semana a X Exposición da Camelia e do Bonsái, unha cita que celebra a súa primeira década de vida, e que reuniu arredor de 70 expositores.
O acto inaugural, celebrado o sábado, estivo presidido polo alcalde de Padrón, Anxo Arca, quen estivo acompañado pola alcaldesa de Salceda de Caselas, o de Vedra e a edila Mariló Saco. E celebrouse unha homenaxe ao coleccionista Ramón Abalo.
Galardóns
No que atinxe á entrega de premios, gañou o de Orixe Galega Eusebio López; o da mellor composición artística, Joaquín Bello; Camelia híbrida, Ramón Abalo; Camelia reticulata, Abelardo Barcala; outras especies de camelia, Juan José Castro e Carmen Moldes; Camelia xapónica, Pilar Bargiela; e a mellor camelia escollida polo público foi a número 11 de Geli Piñeiro.
