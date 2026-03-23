Val do Dubra reactiva su vivienda para emergencia social con un límite de uso de tres meses
El regidor confirma que el proyecto de ordenanza de 2021 no se llegó a aprobar
La concejala de Educación, Celsa Oreiro renuncia a su dedicación por estar de baja
«No 2021 houbo un primeiro proxecto de ordenanza para a vivenda de emerxencia social que non se aprobou, aínda que si que se expuso», apuntaba el regidor de Val do Dubra. Por ello, han retomado el mismo texto, pero exigiendo 3 meses de empadronamiento para usar el inmueble del entorno del colegio durante idéntico periodo.
Se trata de la antigua vivienda del médico situada en Portomouro que, hasta la fecha, carecía de normativa de acceso a la misma en vigor, por lo que han decidido retomar esa ordenanza «xa que dende o mandato pasado está en condicións de poñerse a disposición de familias en situación de emerxencia», precisaba el regidor Diego Díaz. Paradójicamente, nunca llegó a emplearse para tal fin, si bien las condiciones anteriores eran más duras –«para evitar a picaresca», aducía el PP–, de forma que se pedía estar censado en el municipio un mínimo de dos años.
Valoración de casos
Sin embargo, en ambos textos se establece que los Servizos Sociais podrán valorar casos particulares para permitir márgenes de ocupación (antes eran seis meses como máximo) y acceso distintos a los que marca la normativa. La oposición popular también se interesó por los problemas de humedades que sufría el inmueble, y que parecen ya solucionados, al igual que la dotación con cubiertos, útiles de cocina y ropa de cama tras la celebración de un taller de empleo. De cualquier forma, se hará un informe de habitabilidad.
Concejalía activa
En la misma sesión también se trasladó que la concejala de Educación y Cultura, Celsa Oreiro, renuncia a su dedicación, ya que está de baja médica. «De calquer modo, segue a desenvolver as súas tarefas, a traballar dende casa, e aínda sen estar presente, as cousas saen e os eventos contan cunha gran calidade», aportaba Díaz. Toda la Corporación expresó su apopyo a la edila. Por último, también fue unánime el apoyo a la moción del PP para dotar al concello de un punto de actualización digital, de forma que los vecinos que soliciten viviendas no tengan que desplazarse. El regidor, al hilo, también pedirá que haya equipos móviles para expedir el DNI.
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