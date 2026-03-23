La Diputación de A Coruña invierte 185.000 euros en la renovación del campo de fútbol Lino Balado en Oroso

La Diputación de A Coruña ha invertido cerca de 185.000 euros en la renovación del césped artificial del campo de fútbol Lino Balado, en Oroso, una actuación que permite modernizar una de las principales instalaciones deportivas del concello, donde juega el Sigüeiro y entrenan más de 300 niños y niñas de las escuelas deportivas del municipio.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, visitó este lunes el campo acompañado por el diputado de Deportes, Antonio Leira, en un acto en el que también participaron el alcalde de Oroso, Álex Doval, y representantes de la corporación municipal.

La intervención ha consistido en la sustitución completa del antiguo terreno de juego, que presentaba un importante desgaste debido al uso intensivo, por un césped artificial de última generación. Además, se revisó el sistema de drenaje y se actualizó la señalización del campo.

El nuevo firme ha obtenido el sello FIFA Quality Pro, una certificación que garantiza los más altos estándares internacionales en términos de rendimiento, seguridad y durabilidad.

Formoso pone en valor el POS+

Durante la visita, Formoso destacó el papel del Plan Único (POS+) como herramienta clave para el desarrollo de los municipios. “O Plan Único é a mellor mostra do compromiso da Deputación cos concellos, porque lles permite decidir con liberdade en que investir os recursos”, afirmó. En este sentido, subrayó que este programa “demostrou ser un instrumento útil, áxil e eficaz, que está a transformar os concellos e mellorar a vida da xente”.

La Diputación ha destinado a Oroso cerca de 10 millones de euros a través de este plan en los últimos años, lo que ha permitido financiar un total de 47 obras, además de numerosas actuaciones vinculadas al gasto corriente. Solo en 2026, la inversión inicial asciende a más de 900.000 euros.

Los fondos del POS+ han servido en el municipio para ejecutar proyectos muy diversos, centrados principalmente en la mejora de infraestructuras viarias, la reurbanización de calles y espacios públicos, la creación de sendas peatonales, la ampliación de redes de abastecimiento y saneamiento de auga, la mejora del alumbrado público o la renovación de equipamientos municipales.