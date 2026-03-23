Expomunicipal y Enerxétika volverán a convertir Silleda en el epicentro de la innovación municipal y energética

La Feira Internacional de Galicia Abanca de Silleda acogerá desde el miércoles y hasta el viernes 27 una nueva edición conjunta de Expomunicipal y Enerxétika, una doble cita que reunirá a 167 expositores directos y 475 firmas expositoras de una veintena de países en una superficie neta de más de 7.700 metros cuadrados. El evento volverá a convertir el recinto ferial en un punto de encuentro para empresas, instituciones, técnicos, responsables municipales y profesionales vinculados a la energía y a la gestión local.

La Xunta defendió este lunes la celebración simultánea de ambos certámenes, una fórmula estrenada en 2024 y que, según destacó la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, demostró ya entonces que fue “un éxito”. Por ello, la Administración autonómica ha decidido repetir el formato para “aproveitar as sinerxias entre ambos sectores”.

Prieto explicó que Expomunicipal nace con el objetivo de facilitar a concellos y diputaciones soluciones que les permitan seguir prestando servicios públicos de calidad, al tiempo que conocen las últimas innovaciones disponibles en el mercado. La directora xeral subrayó que esta edición quiere dar respuesta a las necesidades actuales de las entidades locales y avanzar hacia “espazos máis sostibles, eficientes, accesibles, seguros e verdes”.

En el apartado estrictamente expositivo, Expomunicipal 2026 contará con más de 4.100 metros cuadrados, 68 expositores y 239 firmas representadas de 18 países. En la feria estarán presentes sectores como el mobiliario urbano, la limpieza, el ciclo del agua, la gestión y tratamiento de residuos, el medio ambiente, las energías alternativas, la obra pública, la señalización, la jardinería y el paisajismo, la movilidad urbana, la iluminación, la seguridad, el control de accesos o los servicios logísticos para eventos.

Según señaló Prieto, la cita permitirá a los gestores municipales conocer “as novas tecnoloxías, novos servizos e novos produtos” que pueden mejorar la gestión diaria de los ayuntamientos, ayudarles a planificar inversiones y reforzar la calidad de los servicios que prestan a la ciudadanía. Esta segunda edición pondrá además el foco en la gestión y aprovechamiento de los espacios verdes municipales, una de las cuestiones sobre las que girará buena parte del programa.

La feria incluirá jornadas técnicas sobre asuntos muy diversos, como la elección de arbolado público, la transición de maquinaria de jardinería de combustión a equipos eléctricos, la gestión de residuos verdes, la economía social, la lucha contra la velutina, la certificación municipal o los certificados de ahorro energético en el sector local. También habrá un encuentro impulsado por la Academia Galega de Seguridade Pública para explicar a las entidades locales la formación que está recibiendo el alumnado de la 18ª promoción de Policía Local.

Entre las novedades figura asimismo el taller “Reencantarnos coa noite”, promovido en el marco de un proyecto pedagógico para sensibilizar a niños y niñas sobre la importancia del uso responsable de la iluminación artificial nocturna. Con ello, la organización busca reforzar el componente divulgativo y ecológico de la feria.

Cambios en el sector energético

Junto a Expomunicipal, Enerxétika alcanzará su quinta edición en un contexto especialmente marcado por el debate energético. El director xeral de Planificación Enerxética e Minas y director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Pablo Fernández Vila, defendió que la feria no solo sigue plenamente vigente, sino que resulta de interés general en un momento de transición hacia una economía “descarbonizada e dixitalizada”.

Fernández Vila recordó que el sector energético vive una etapa de grandes cambios, marcada por episodios recientes como el apagón de abril de 2025 y por el desarrollo de nuevas herramientas como los certificados de ahorro energético. En este sentido, destacó que estos sistemas permiten “monetizar todas as actuacións de eficiencia enerxética e obter un rendemento económico”, lo que añade atractivo tanto para empresas como para administraciones y consumidores.

Enerxétika 2026 ocupará 3.612 metros cuadrados y reunirá a 99 expositores de cinco países —España, Portugal, Francia, Italia y Alemania—, que representan a 236 firmas de 17 países. Su programa incluirá 40 conferencias con la participación de más de 70 expertos, dirigidas tanto a profesionales como a estudiantes y público general.

Uno de los espacios destacados volverá a ser el Salón da Innovación, donde se presentarán 13 proyectos seleccionados por un jurado independiente. Entre ellos figuran propuestas relacionadas con la sostenibilidad, la eficiencia energética, las energías renovables, la detección automática de incendios en cuadros eléctricos, la producción de biometano a partir de biomasa residual o plataformas digitales para reducir el gasto energético en hogares y negocios.

Presentación en rueda de prensa de Expomunicipal y Enerxétika / CEDIDA

Más de 5.000 visitantes en la pasada edición

El director de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, puso en valor la magnitud de la doble cita, que llenará dos pabellones del recinto y se convertirá en la segunda feria profesional con más expositores de cuantas acoge la institución ferial. Recordó además que la pasada edición registró 5.300 visitantes, una cifra que la organización aspira ahora a superar.

Durán defendió también que Galicia tiene sentido como sede de una feria de referencia en energía por su peso productor y por la relevancia estratégica de este sector. Al mismo tiempo, reivindicó el valor de Expomunicipal como escaparate para que los cargos públicos conozcan de primera mano qué soluciones ofrece el mercado y puedan incorporarlas después a futuras contrataciones y servicios.

En la misma línea se pronunció el vicepresidente primero de la Fegamp, Ángel Moldes, que agradeció la puesta en marcha de una feria que, a su juicio, da respuesta a muchos de los retos a los que se enfrentan los concellos. Señaló que ya en la primera edición se comprobó cómo muchas de las experiencias y soluciones vistas en Silleda acabaron influyendo en nuevas licitaciones municipales.

Moldes incidió en que las entidades locales deben optimizar recursos en ámbitos con gran peso presupuestario, como la energía, la recogida de residuos o el abastecimiento de agua, y consideró que este tipo de encuentros ayudan a afrontar mejor esos desafíos. En su opinión, estas ferias contribuyen no solo a mejorar la eficiencia, sino también a preparar a los ayuntamientos para las necesidades del futuro.