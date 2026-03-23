MÚSICA
Gemma Román: "Busco lo divino a través del sonido"
La soprano afincada en Corcubión lanza el álbum ‘Adiós’
Invita a «una pausa necesaria en el ruido del mundo actual»
En vísperas de la Semana Santa, la soprano Gemma Román, natural de Tomelloso (Ciudad Real) y residente en Corcubión, lanza Adiós, un nuevo álbum que esconde un concepto teológico y emocional que define su esencia artística.
Asegura que el título de su nuevo trabajo «no es solo una despedida de lo terrenal o el cierre de una etapa; es, en su sentido más literal, con Dios (A-Dios), un deseo de que la persona de la que nos despedimos esté en la compañía de Dios».
El trabajo reúne, por primera vez en un solo cuerpo, las grabaciones realizadas por Gemma Román para diversos proyectos. «Un viaje sonoro de recogimiento, ideal para la reflexión en esta Semana Santa, que une el recorrido compartido del pasado con la exclusividad de lo nuevo», afirma.
Este álbum, añade, «es una búsqueda de lo divino a través del sonido, una pausa necesaria en el ruido del mundo actual».
En plataformas a partir del día 27
Estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 27 de marzo, y «busca acompañar a los oyentes en sus momentos de reflexión durante los días más solemnes del calendario», subraya la soprano tomellosera.
La estética visual de la producción es un reflejo del mundo interior de la artista. En la portada, Gemma Román aparece envuelta en una atmósfera de recogimiento, donde los elementos cobran «un significado sagrado».
Con un repertorio centrado en la figura de la Virgen, Adiós combina la solemnidad de la tradición con una sensibilidad contemporánea. «Cada canción busca conectar al oyente con lo sagrado, utilizando la música como un puente hacia la paz espiritual y el encuentro con la Madre», afirma la soprano.
‘Luna de Sol’
Paralelamente, Gemma Román, ganadora de los XVIII Premios a la Excelencia Musical Mans Futuro, inicia el despliegue digital de su álbum debut: Luna de Sol. La artista reta ahora a su audiencia a descifrar el contenido de una obra conceptual, donde cada lanzamiento está sincronizado con fenómenos astronómicos, efemérides culturales y la geografía de sus raíces.
El pasado sábado, Día de la Música Antigua, Gemma Román compartió con su público el nuevo single Cuidado Pastor. Nuevas sorpresas llegarán coincidiendo con el Día del Derecho a la Verdad (24 marzo), el hito Adiós (día 27), luna en cuarto creciente (24 de abril), Día de Castilla la Mancha (31 mayo), víspera del solsticio (19 junio), noches claras de verano (10 de julio), luna llena del Ciervo (24 julio), clímax del verano (7 de agosto).
El culmen llegará cuando el sol y la luna se encuentren el 12 de agosto, el día del gran eclipse.
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