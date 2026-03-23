PROPOSTA
A Laracha bonificará o 10% no recibo do lixo por unha correcta separación dos residuos
As reducións aplicaranse no segundo semestre e a vixencia é de dous anos
A Corporación da Laracha debaterá a aprobación dunha interpretación da ordenanza fiscal 3.4 reguladora da taxa pola recollida de lixo co obxectivo de facilitar á veciñanza o acceso ás reducións e bonificacións previstas xa no actual ano 2026.
A finais de 2025 aprobárase a modificación desa ordenanza, por imperativo legal, e isto implicou unha actualización das tarifas, pero ao mesmo tempo tamén se incluíron medidas de carácter social e ambiental para que a veciñanza puidese reducir o importe do recibo nun 10% mediante a participación activa en programas municipais dirixidos a protexer o medio ambiente coa correcta separación dos residuos, como son o emprego do contedor marrón (Ti tes a chave nos núcleos urbanos e na urbanización Monte Claro) e a compostaxe doméstica nas vivendas rurais.
Ampliación de prazos
A iniciativa establece que, de maneira excepcional para o exercicio en curso, o prazo de presentación de solicitudes para acollerse ás reducións da taxa e ás bonificacións por familia numerosa se amplíe ata o 1 de xuño. Deste xeito preténdese ofrecer máis tempo ás persoas que desexen beneficiarse destas medidas para tramitar a súa solicitude.
A proposta recolle que serán aplicadas integramente no recibo correspondente ao segundo semestre de 2026 polo equivalente ao conxunto do exercicio anual, xa que non foi posible a súa aplicación no primeiro semestre. A vixencia sería durante dous anos, polo que, de aprobarse, serán aplicables tamén a 2027, sempre que non se modifiquen as circunstancias que dan dereito a elas.
Despois do acordo plenario, no caso de que así se produza, o Concello informará sobre os trámites que deben realizar as persoas que desexen beneficiarse destas bonificacións e reducións na taxa da recollida de lixo.
Bonificación ICIO
O Pleno tamén se pronunciará sobre a proposta para conceder unha bonificación do 95% no imposto municipal de construcións, instalacións e obras (ICIO) ao proxecto de construción dunha nave industrial no ámbito do parque empresarial promovido pola firma larachesa Rodríguez Amado, dedicada ao sector da fontanería en construción e ás obras hidráulicas.
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- Tres restaurantes de Santiago con menú por menos de 20 euros donde se come muy bien
- De Santiago a la Costa da Morte: hasta 10 buses diarios repletos de peregrinos
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago
- Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre