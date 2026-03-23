Otra lección de civismo en Milladoiro: vecinos con perros limpian la zona verde tras la fiesta de San José y el botellón

Nueva historia de civismo desde O Milladoiro. Si hace unas semanas el vecino Christian Lucas de Carvalho se hizo viral tras limpiar con sus propias manos una marquesina recién vandalizada, ahora es un grupo de vecinos el que está dando que hablar en redes sociales tras recoger la basura y los cristales que dejó el botellón de la fiesta de San José en la zona verde situada junto al parque de autocaravanas.

Todo ocurrió el jueves 19 por la mañana, después de la noche festiva. Álex Valverde, educador canino y responsable de la empresa Budadog, había quedado con sus clientes para una de las rutas habituales que organiza los lunes y los jueves. El punto de salida era, precisamente, una de las zonas más afectadas por la suciedad causada por el botellón de la noche anterior. “Nos encontramos aquello asqueroso. Había muchísima basura”, relata.

Valverde explica que, al ver el estado del lugar, propuso a los vecinos hacer primero el paseo previsto y, a la vuelta, comprobar si alguien había limpiado ya la zona. “Les dije: si cuando terminemos, esto sigue igual y os queréis quedar, lo dejamos limpio”, recuerda.

Y así fue. Tras el recorrido, en torno a la una de la tarde, volvieron al lugar y "todo estaba en el mismo estado" (hay que recordar que el jueves 19 fue festivo en toda Galicia). Así que fueron a buscar bolsas y se pusieron manos a la obra. En total, participaron unas quince personas, que habían salido con aproximadamente una docena de perros.

Estética y seguridad

La limpieza se concentró en el entorno del merendero y las mesas próximas al área de autocaravanas, una zona frecuentada por familias con niños y vecinos con perros. No era solo una cuestión de estética. También de seguridad. “Había muchos cristales y cualquiera podía cortarse”, resume Conchi García, vecina de O Milladoiro y una de las participantes en la iniciativa.

Asegura Álex Valverde que en ningún momento pretendieron dar una lección a nadie. De hecho, el educador canino prefiere restar importancia al gesto: “Recoger basura en playas o parques, si me pilla bien, me parece un gesto habitual de civismo. El mejor gesto sería no ensuciar, claro, pero si alguien lo deja así y yo puedo dedicar cinco minutos a dejarlo limpio, lo hago”. No era, además, la primera vez. “Más de una vez lo hemos hecho en nuestras rutas”, apunta.

La noticia corrió como la pólvora

El responsable de Budadog, empresa con sede en O Milladoiro desde hace ocho años, asegura que la reacción posterior le sorprendió más que la propia limpieza. Fueron algunos de sus clientes quienes empezaron a compartir las imágenes en grupos y redes sociales y, a partir de ahí, comenzaron a llegar los mensajes. “La verdad es que fue bastante sorprendente. No lo hicimos con intención de nada”, insiste.

La mayoría de los comentarios fueron positivos, aunque también escuchó críticas por haber asumido un trabajo que compete al Concello. “Quejas sobre quién lo tenía que haber hecho siempre hay. A mí me dio pena verlo sucio y lo limpié”, zanja, aunque añade: "Me parece genial que los jóvenes tengan su espacio, todos hemos sido jóvenes, pero tenían que haber dejado la zona recogida".