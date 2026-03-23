La Mancomunidade do Barbanza refuerza su entrada en Sogama con 177 nuevos contenedores de reciclaje

La plena incorporación de la Mancomunidade Serra do Barbanza al modelo Sogama da un nuevo paso con la llegada de 177 contenedores entregados hoy en Brión, uno de los municipios integrados en esta entidad supramunicipal de la que también forman parte Ames, Noia, Muros, Porto do Son, Lousame y Carnota. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presidió este lunes en este concello la entrega de 155 recipientes amarillos para envases ligeros y 22 azules para papel y cartón, dentro del plan impulsado por la Xunta y Ecoembes para reforzar la recogida selectiva en Galicia.

La actuación forma parte de una ampliación de la red autonómica que supondrá la instalación de 1.450 nuevos contenedores en 75 ayuntamientos gallegos. En concreto, se incorporarán 1.100 unidades destinadas a envases de plástico, latas y briks, además de otras 350 para papel y cartón. La inversión ronda los 700.000 euros.

Con esta dotación, Galicia incrementa en casi un 3 % su red de recogida selectiva, que alcanza ya los 50.000 contenedores amarillos y azules distribuidos por toda la comunidad. La conselleira enmarcó esta medida en un plan más amplio de colaboración con Ecoembes para impulsar la separación de residuos y avanzar hacia un sistema “máis eficiente e circular”, facilitando a la ciudadanía el reciclaje en su entorno más próximo.

El acto de Brión tuvo además una carga simbólica especial al poner el foco en la reciente adhesión de la Mancomunidade Serra do Barbanza al modelo Sogama y a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, los conocidos como Scraps. Ángeles Vázquez señaló al municipio briónés como ejemplo de ese compromiso con una gestión de residuos más moderna, alineada con los objetivos de la economía circular y con la normativa vigente en materia de envases.

Objetivo: reciclar más y mejor

Aunque la gestión de los residuos urbanos corresponde a los ayuntamientos, la titular de Medio Ambiente insistió en que la Xunta seguirá apoyando a las entidades locales para ayudarles a cumplir los objetivos de recogida separada. En ese sentido, defendió que reforzar el número de contenedores en cerca de una cuarta parte de los municipios gallegos permitirá un acceso más sencillo a los puntos de depósito y contribuirá a mejorar la eficacia del sistema.

En el caso concreto de la Mancomunidade Serra do Barbanza, los nuevos recipientes incluyen 155 contenedores de envases ligeros con capacidad para 800 litros y 22 de papel-cartón de 3.000 litros. Su incorporación visualiza sobre el terreno el cambio de etapa en la entidad, que deja atrás su modelo anterior para integrarse plenamente en el esquema de gestión de Sogama.

Más dinero para los concellos que reciclen

La Xunta recordó además que el pasado mes de enero firmó con Ecoembes un nuevo convenio de colaboración con vigencia hasta 2030. El acuerdo prevé destinar unos 57 millones de euros a los concellos gallegos por su cooperación en la recogida y gestión de residuos de envases ligeros y de papel-cartón.

Según destacó Ángeles Vázquez, este nuevo marco supondrá un incremento medio del 26 % en las retribuciones que reciben las entidades locales por esta labor. La conselleira subraya, además, que el convenio incorpora criterios de equidad territorial, al tener en cuenta factores como la dispersión geográfica, las dificultades logísticas del rural y la variación estacional de población en algunos municipios. Una corrección que beneficia especialmente a los concellos de carácter rural, con costes operativos y de transporte más elevados.