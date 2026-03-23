Premios a trabajos realizados desde las bibliotecas escolares de Bergantiños, Silleda, Brión y Cuntis

La Xunta premia las iniciativas de dieciséis centros educativos en el XI Concurso de Traballos por Proxectos impulsados desde las bibliotecas escolares. Responden a temas de interés del alumnado y que desarrollan contenidos curriculares en diversos ámbitos del conocimiento, como las matemáticas, el patrimonio, la geografía, la naturaleza o el arte.

El objetivo del certamen es favorecer que los estudiantes refuercen las competencias clave a través del desarrollo de proyectos de carácter interdisciplinario o de proyectos de investigación desde la biblioteca escolar.

Incluyó 4 modalidades de participación. En la primera, de proyectos que combinan diversas materias coordinados desde la biblioteca escolar y que cuenten con la participación de un mínimo del 40% de los grupos-aula, recibieron 2.000 € de premio el IES de Brión, el CPI Rey García, de Cuntis; y el IES Pintor Colmeiro, de Silleda. Pero también el CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei (Santiago); IES Celso Emilio Ferreiro (Celanova); CEIP Plurilingüe de Carballedo (Cerdedo-Cotobade); CEIP Plurilingüe As Covas-Meaño (Meaño); CEIP Plurilingüe de Leirado (Salvaterra de Miño); CEIP Valle-Inclán (O Grove); e IES Ribeira de Louro (O Porriño)

Resto de modalidades

En la segunda modalidad, de iniciativas de investigación dirigidos por profesorado de un grupo o nivel, y en la tercera categoría, de proyectos de investigación dirigidos por profesorado para grupos de diferentes cursos o niveles, los premios son de 1.500 euros por centro. Y fueron galardonados en la 2ª sección CEIP A Lama (A Lama) e IES Valadares (Vigo), mientras que el 3ª constan el CPI Aurelio Marcelino Rey García de Cuntis y CEIP A Escardia (Vilagarcía).

Ya la cuarta modalidad, referida a proyectos de investigación intercentros para desarrollar un proyecto común, 3.000 €, la coparon el CEIP San Luís Romero de Carballo y CEIP Canosa-Rus, de Coristanco.