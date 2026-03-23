A Semana Cultural chega ao Instituto de Cacheiras baixo o epígrafe Ilumínate
Dende este luns e ata o día 27 porá o foco en cuestións como a inclusión, a saúde mental ou memoria histórica
Tamén estará un equipo da Guardia Civil para afondar cos alumnos e profesores sobre a resolución de casos
O IES de Cacheiras (Teo) celebrará, entre este luns 23 e o 27 de marzo, a quinta edición da súa Semana Cultural, que leva por título Ilumínate, e vai poñer o foco en cuestións como a inclusión, a saúde mental ou memoria histórica.
Contará con charlas e encontros con persoas e colectivos de referencia, como Manuel Fontemoura, Antía Yáñez, a Asociación Fonte da Virxe ou o Grupo Histagra. Tamén estará a matrona Isabel Abel, que ofrecerá unha charla sobre como chegamos ao mundo.
Persoeiros
Visitarán o centro persoeiros que brillan con luz propia, como a actriz María Vázquez ou o fotógrafo Carlos Folgoso. Pola súa banda, Lucía Solla presentará o seu libro 'Comerás flores' e falará sobre as relacións tóxicas, mentres que Antón Bouzas impartirá a charla astronomía cultural. A programación complétase cunha ampla oferta de obradoiros organizados polo profesorado e o alumnado do centro, entre os que destacan o taller de siluetas vitorianas, cámara escura, luminogramas, o arco da vella ou unha sesión de dilemas.
Club de Ciencia
O Club de Ciencia dedicará unha xornada á luz, explorando a súa dimensión visible e invisible, sen esquecer actividades de educación física oo talleres de teatro de sombras impartido pola Asociación Morreu o Demo, o de Neoneón de Monster Studio e o de Óptica da USC. Para rematar, a Guardia Civil falará sobre resolución de casos.
