AXUDAS
Turismo de Galicia aporta 110.000 euros para mellorar infraestruturas de catro concellos da Costa da Morte
Os beneficiarios son Corcubión, Muxía, Dumbría e Cee
A liña de axudas Turismo de Galicia para mellora de infraestruturas turísticas en municipios de ata 10.000 habitantes beneficiou o ano pasado a 67 concellos galegos, catro deles de Costa da Morte, que recibiron máis de 110.000 euros.
Os beneficiarios foron Corcubión, onde se humanizaron espazos interiores e adxacentes do casco histórico; Muxía, que recuperou a Fonte da Igrexa; Dumbría, que recuperou e embeleceu o acceso á praia do Ézaro; e Cee, onde se acondicionou un miradoiro en Gures.
Un enclave privilexiado
Esta última actuación foi supervisada pola delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada pola alcaldesa, Margot Lamela, e concelleiros locais.
Destacou que este municipio recibiu 30.000 euros para executar esta intervención, que se centrou na recuperación e mellora do miradoiro, un enclave privilexiado desde o que se poden contemplar as localidades do Pindo, a ría de Corcubión e Cee, a enseada de Ézaro, Fisterra e tamén gozar de espectaculares postas de sol.
O proxecto incluíu a adecuación do espazo destinado ao estacionamento de vehículos, co fin de reducir o impacto negativo e mellorar a seguridade dos visitantes, e levouse a cabo a construción dun murete de pedra.
Eliminación de barreiras
Tamén se levaron a cabo actuacións de mellora da accesibilidade, eliminando barreiras arquitectónicas, xa que a zona de bancos e mesas non era accesible para persoas con mobilidade reducida debido ao mal estado do pavimento, a existencia de chanzos e a presenza de pedras soltas. Para resolver estas deficiencias, executouse unha nova zona de pavimento e construíuse unha rampla.
Asemade, procedeuse á sinalización do recurso turístico, xa que o miradoiro carecía de calquera tipo de indicación. Instalarónse dous sinais de madeira integradas na contorna: unha na estrada AC-550 e outra no vial secundario ou cruzamento previo ao acceso ao miradoiro.
Ademais, colocouse unha mesa interpretativa no propio miradoiro, que permite aos visitantes identificar as localidades visibles e comprender mellor a localización e o valor paisaxístico da contorna.
Convocatoria 2026
Belén do Campo lembrou que o Goberno galego vén de publicar, o pasado 17 de marzo, unha nova convocatoria desta liña de axudas, dotada con 2 millóns de euros, en concorrencia non competitiva.
Segundo explicou, "a orde busca impulsar e consolidar a oferta turística no rural a través da recuperación, a mellora da accesibilidade e a sinalización dos recursos turísticos", contribuíndo a poñer en valor a riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística destes territorios. "Os proxectos subvencionarse ata o 100% do orzamento, cun máximo de 30.000 euros por actuación", subliñou.
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- Tres restaurantes de Santiago con menú por menos de 20 euros donde se come muy bien
- De Santiago a la Costa da Morte: hasta 10 buses diarios repletos de peregrinos
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago
- Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre