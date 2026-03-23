Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler en SantiagoCentro estéticoEclipseCocaína en SantiagoGuerra en Oriente Medio
instagram

AXUDAS

Turismo de Galicia aporta 110.000 euros para mellorar infraestruturas de catro concellos da Costa da Morte

Os beneficiarios son Corcubión, Muxía, Dumbría e Cee

A alcaldesa, esquerda, a delegada da Xunta, segunda e concelleiros de Cee en Gures.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A liña de axudas Turismo de Galicia para mellora de infraestruturas turísticas en municipios de ata 10.000 habitantes beneficiou o ano pasado a 67 concellos galegos, catro deles de Costa da Morte, que recibiron máis de 110.000 euros.

Os beneficiarios foron Corcubión, onde se humanizaron espazos interiores e adxacentes do casco histórico; Muxía, que recuperou a Fonte da Igrexa; Dumbría, que recuperou e embeleceu o acceso á praia do Ézaro; e Cee, onde se acondicionou un miradoiro en Gures.

Un enclave privilexiado

Esta última actuación foi supervisada pola delegada da Xunta, Belén do Campo, acompañada pola alcaldesa, Margot Lamela, e concelleiros locais.

Destacou que este municipio recibiu 30.000 euros para executar esta intervención, que se centrou na recuperación e mellora do miradoiro, un enclave privilexiado desde o que se poden contemplar as localidades do Pindo, a ría de Corcubión e Cee, a enseada de Ézaro, Fisterra e tamén gozar de espectaculares postas de sol.

O proxecto incluíu a adecuación do espazo destinado ao estacionamento de vehículos, co fin de reducir o impacto negativo e mellorar a seguridade dos visitantes, e levouse a cabo a construción dun murete de pedra.

Eliminación de barreiras

Tamén se levaron a cabo actuacións de mellora da accesibilidade, eliminando barreiras arquitectónicas, xa que a zona de bancos e mesas non era accesible para persoas con mobilidade reducida debido ao mal estado do pavimento, a existencia de chanzos e a presenza de pedras soltas. Para resolver estas deficiencias, executouse unha nova zona de pavimento e construíuse unha rampla.

Asemade, procedeuse á sinalización do recurso turístico, xa que o miradoiro carecía de calquera tipo de indicación. Instalarónse dous sinais de madeira integradas na contorna: unha na estrada AC-550 e outra no vial secundario ou cruzamento previo ao acceso ao miradoiro.

Ademais, colocouse unha mesa interpretativa no propio miradoiro, que permite aos visitantes identificar as localidades visibles e comprender mellor a localización e o valor paisaxístico da contorna.

Convocatoria 2026

Belén do Campo lembrou que o Goberno galego vén de publicar, o pasado 17 de marzo, unha nova convocatoria desta liña de axudas, dotada con 2 millóns de euros, en concorrencia non competitiva.

Segundo explicou, "a orde busca impulsar e consolidar a oferta turística no rural a través da recuperación, a mellora da accesibilidade e a sinalización dos recursos turísticos", contribuíndo a poñer en valor a riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística destes territorios. "Os proxectos subvencionarse ata o 100% do orzamento, cun máximo de 30.000 euros por actuación", subliñou.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents