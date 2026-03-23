El ferial Enerxétika permitirá probar en Silleda el último grito en automóviles sostenibles

La nuevas tecnologías irrumpen con fuerza en el mundo del motor... y la quinta feria de energía Enerxétika, a celebrar del 25 al 27 de marzo en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca (Silleda) no es ajena. Así, y con el patrocinio oro de Red Eléctrica y plata de Serveo, ofrecerá a sus visitantes la posibilidad de conocer las particularidades y ventajas de la movilidad sostenible, ámbito que crece considerablemente en el foro, pero también la de probar los coches.

Así, su área expositiva contará con vehículos eléctricos e híbridos de última generación de prestigiosas marcas, además de infraestructuras de carga. Se mostrarán coches de Tesla, Audi, Mercedes, BMW, Nissan, Lexus, BYD, Toyota y Volkswagen, además de furgonetas de esta última marca, autobuses eléctricos de Castrosúa y motocicletas de Velca, pudiendo probarse buena parte de ellos en los espacios exteriores del recinto.

Al hilo, el circuito de pruebas de la feria permitirá a los visitantes conducir algunos de los modelos de Tesla y Mercedes. Se sumarán de la marca Nissan, de la que los visitantes podrán probar el nuevo Micra EV (compacto 100% eléctrico), el Ariya EV (SUV 100% eléctrico) y el Qashqai e-power (que es un SUV híbrido).

Pero hay más, porque también BMW incluirá en el circuito de pruebas su X3 (híbrido enchufable), mientras que Volkswagen hará lo propio con su nueva furgoneta Caddy híbrida.

Sobre dos ruedas

El ferial tampoco se olvida de los amantes de las dos ruedas motorizadas, y serán las motocicletas las que estrenen en el circuito de pruebas acondicionado para ello.

La firma Velca, que expone por primera vez en una feria gallega, también pondrá sus motos a disposición de los visitantes, que tendrá la oportunidad de conducir modelos 100% eléctricos, como el Vortex o la One, entre otros. Será así la primera vez que el circuito de movilidad sostenible cuenta con la posibilidad de probar motos.

Además, la firma realizará una presentación el jueves 26 de marzo, en la que Emilio Froján, su CEO, aportará su visión de por dónde va el mercado de la movilidad eléctrica a nivel nacional y mundial.

Muestra para concellos

Este salón se celebrará a la par, y en el mismo recinto, que la II ExpoMunicipal, feria orientada a responder a los retos de las administraciones locales en materia de sostenibilidad, eficiencia, accesibilidad y seguridad urbana.