Adro de Vilaño impulsa o proxecto Aldea Cultural para crear unha comunidade activa na Laracha
Inclúe obradoiros de escritura creativa, gravado, teatro na natureza, astronomía, cerámica e emprendemento
A Asociación Adro de Vilaño, da Laracha, impulsa o proxecto Aldea Cultural, unha iniciativa que aposta por crear unha comunidade unida, activa e participativa no rural. Con tal fin deseñaron unha programación variada de actividades culturais, educativas e divulgativas para todas as idades, que desenvolverán de abril a xuño.
Tras unha década de actividade no ámbito deportivo, gastronómico e festivo, a Adro de Vilaño aposta agora por "consolidar unha programación de valor, variada e recorrente".
Punto de encontro
Diego Rama, presidente da entidade, explica que Adro de Vilaño vai máis alá do ámbito local e busca ser "un punto de encontro para persoas de polo menos 30 km á redonda", con propostas para que "a xente se exprese, conecte, aprenda e en definitiva, mellore a súa calidade de vida".
O programa inclúe o ciclo bimensual “FOLGOS: exprésate e conecta”, cos obradoiros de escritura creativa e gravado en relevo, así como Os Faladoiros que achegarán o formato de “café filosófico” a Vilaño.
Para familias, haberá clases ao aire libre de Teatro en Familia e Teatro na Natureza, así como obradoiros sensoriais, contacontos e obradoiros de astronomía. Os maiores contarán tamén con obradoiros de cerámica e emprendemento rural.
Tres eixos
A programación articúlase nos tres eixos de actividade nos que traballa Adro de Vilaño: Comunidade, orientado a crear e fortalecer relacións entre a xente, Cultura "cuxo foco está en poñer en valor quen somos e o lugar no que vivimos", e Movemento, que busca promover unha vida activa e saudable.
Buscan así promover unha "comunidade unida e activa" desde diferentes enfoques, en liña cos obxectivos da asociación.
'Faino ti mesmo'
Como punto a destacar, as actividades FTM! (Faino Ti Mesmo!) son propostas levadas a cabo por persoas da Comunidade AV, que xa conta con 450 membros.
Este formato permite, segundo subliñan dende a asociación, que calquera persoa poida organizar actividades, favorecendo así unha programación construída desde dentro da comunidade e adaptada ás súas inquedanzas. Animan a todas as persoas con ideas ou proxectos a propoñelos a través da web.
A maioría das actividades son gratuítas ou a prezos accesibles, financiadas inicialmente con fondos propios da asociación e con solicitudes de apoio público pendentes. O Centro Sociocultural de Vilaño será o principal punto de encontro, converténdose nun referente cultural da zona.
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Santiago entra en la élite de la arquitectura española con uno de los proyectos más destacados del año
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- Rescatan a una mujer que pedía auxilio a gritos desde el interior de su vivienda en Santiago
- Dos alumnos del Peleteiro y uno del Rosalía de Castro demostrarán su talento en la XXXIX Olimpiada Española de Química
- El 'pique' entre políticos dispara la puja de las uñas de San Lázaro, que alcanzó hasta 125 euros por lote
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- Cortes en la AG-53: los conductores de Santiago a Ourense se enfrentan a desvíos por obras