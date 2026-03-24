Pablo Alborán y Nena Daconte encabezan el cartel del Festival de la Luz de Boimorto

El Festival de la Luz de este año ya ha revelado su primer adelanto de cartel. Encabezado por el cantante Pablo Alborán, la nueva edición del festival, la decimoquinta tendrá lugar en Boimorto (A Coruña) entre los próximos 28 y 30 de agosto.

Así lo ha dado a conocer la artista Luz Casal, promotora del evento, que ha recordado que este festival tiene "tres patas" que lo hacen "único": es benéfico, apuesta por la música y pone en valor el medio rural.

"Para mí, formar parte del Festival de la Luz, es una de las cosas más importantes que hago en mi vida por muchísimas razones, por eso me siento orgullosa, feliz y creo que no dejaremos de hacerlo por muchos años", ha explicado la cantante, que este jueves 26 actuará en el Palacio de Congresos de Santiago.

Artistas Festival de la Luz 2026

Junto al cantante malagueño, el festival contará también con artistas de la talla de Nena Daconte, Chambao, Repion, Boikot, La Bien Querida o Luar na Lubre.

Además, también estarán en esta edición nombres como Kris K DJ y De Lara Dj, una banda tributo a U2, Treixadura, Ráfaga, Budiño, Sabela, Los Santiaguiños de Boimorto o las bandas de música de Salceda y Arzúa.

Como gran novedad de este año, el Festival de la Luz contará con la iniciativa Sílgaro, fruto de una alianza de cooperación entre varios grupos de desarrollo rural, que contará con artistas emergentes de música de raíz gallega, que en su repertorio van a interpretar una pieza ensayada e interpretada con colegios de primaria y personas mayores de la zona.

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Las entradas para el festival con un marcado carácter solidario ya están disponibles en la web oficial del mismo a un precio de 25 euros más gastos de gestión para los tres días.