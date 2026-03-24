PLAN DE ACCIÓN
Máis proxectos e financiación para impulsar o turismo na Costa da Morte
Dará a coñecer o territorio nos centros educativos de Primaria
Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) aprobou as contas de 2025 e deu luz verde ao plan de acción para 2026, que será mái amplo e ambicioso que en anos anteriores.
Un salto cualitativo que será posible grazas ao incremento dos fondos propios da asociación. Este reforzo tradúcese na posibilidade de impulsar proxectos de maior orzamento, así como de concorrer a convocatorias doutras administracións públicas que esixen cofinanciamento, abrindo novas oportunidades para o desenvolvemento turístico do territorio.
Así, entre as cotas dos asociados, a subvención anual da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia, e outras convocatorias de axudas, ás que está a concorrer e que están pendente de resolución, o orzamento da CMAT para este ano 2026 chega aos 260.000 €.
Promoción e desestacionalización
Neste contexto, o colectivo seguirá traballando en liñas estratéxicas centradas na promoción, a desestacionalización, a posta en valor dos recursos locais e a mellora da competitividade do destino.
Entre as accións previstas para os vindeiros meses destaca a organización da Semana do Turismo da Costa da Morte, que se celebrará coincidindo co cuarto evento anual do sector, converténdose nun novo espazo de encontro e promoción para os profesionais e o territorio.
Proxecto educativo
A CMAT implementará tamén un novidoso proxecto educativo, a desenvolver en todos os centros de educación Primaria do territorio, no que se dará a coñecer entre os mais novos o territorio da Costa da Morte como un conxunto.
Desde a directiva da asociación aseguran que este novo escenario, que permitirá reforzar o traballo conxunto dos concellos, as diferentes administracións públicas e do sector turístico, "co obxectivo de seguir impulsando un modelo de desenvolvemento sostible e consolidar a Costa da Morte como un destino de referencia".
- El cierre del aeropuerto de Santiago pone a prueba la economía local: menos turismo y más costes
- Ganaderos gallegos se movilizan en Santiago ante la crisis del sector lácteo: leche importada, precios bajos y costes al alza
- El vídeo gallego que ha dado la vuelta al mundo: se lleva la plata en el Japan World’s Tourism Film Festival
- Tres restaurantes de Santiago con menú por menos de 20 euros donde se come muy bien
- De Santiago a la Costa da Morte: hasta 10 buses diarios repletos de peregrinos
- La Festa da Uña inunda San Lázaro: gaiteros, charangas y cabezudos marcan una jornada festiva
- De la Festa da Uña a la liga de drones: planes para este sábado 21 de marzo en Santiago
- Crónica social compostelana | Visita a Perú de la mano de Viajes Tambre