PLAN DE ACCIÓN

Máis proxectos e financiación para impulsar o turismo na Costa da Morte

Dará a coñecer o territorio nos centros educativos de Primaria

Participantes na asemblea xeral da CMAT, celebrada en Vimianzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Costa da Morte Asociación Turística (CMAT) aprobou as contas de 2025 e deu luz verde ao plan de acción para 2026, que será mái amplo e ambicioso que en anos anteriores.

Un salto cualitativo que será posible grazas ao incremento dos fondos propios da asociación. Este reforzo tradúcese na posibilidade de impulsar proxectos de maior orzamento, así como de concorrer a convocatorias doutras administracións públicas que esixen cofinanciamento, abrindo novas oportunidades para o desenvolvemento turístico do territorio.

Así, entre as cotas dos asociados, a subvención anual da Deputación da Coruña e da Xunta de Galicia, e outras convocatorias de axudas, ás que está a concorrer e que están pendente de resolución, o orzamento da CMAT para este ano 2026 chega aos 260.000 €.

Promoción e desestacionalización

Neste contexto, o colectivo seguirá traballando en liñas estratéxicas centradas na promoción, a desestacionalización, a posta en valor dos recursos locais e a mellora da competitividade do destino.

Entre as accións previstas para os vindeiros meses destaca a organización da Semana do Turismo da Costa da Morte, que se celebrará coincidindo co cuarto evento anual do sector, converténdose nun novo espazo de encontro e promoción para os profesionais e o territorio.

Proxecto educativo

A CMAT implementará tamén un novidoso proxecto educativo, a desenvolver en todos os centros de educación Primaria do territorio, no que se dará a coñecer entre os mais novos o territorio da Costa da Morte como un conxunto.

Desde a directiva da asociación aseguran que este novo escenario, que permitirá reforzar o traballo conxunto dos concellos, as diferentes administracións públicas e do sector turístico, "co obxectivo de seguir impulsando un modelo de desenvolvemento sostible e consolidar a Costa da Morte como un destino de referencia".

