Así es el restaurante que ha dado a Ames su primer Solete Repsol

La Guía Repsol ha dado a conocer este pasado lunes a los 24 nuevos Soletes de primavera de Galicia, con los que la comunidad gallega pasa a contar con un total de 357. Esta distinción, la más joven de la prestigiosa guía gastronómica, tiene como objetivo sacar el máximo partido posible a futuras escapadas.

Con la llegada de la primavera y del buen tiempo, empiezan a asomar en el calendario los festivos más atractivos, por lo que esta nueva edición de Soletes es perfecta para saber dónde parar a comer en mitad del viaje o dónde disfrutar de un buen aperitivo en el lugar de destino.

“Hay hambre de disfrutar y conocer sitios nuevos. En esta edición se incorporan lugares destacados por su propuesta gastro en los que además se puede dormir, jóvenes negocios y sitios en los que la naturaleza es protagonista”, explica a este respecto María Ritter, directora de Guía Repsol.

Junto a Eiquí Café, Flaco y Nómada Café -los tres nuevos Soletes de Santiago-, Ames se estrena en el listado con Onde Keiras, el primer establecimiento amiense en alcanzar esta distinción.

Así es Onde Keiras

"Comida, copa e conversa". Estas son las claves que rigen el restaurante Onde Keiras, que abrió sus puertas en mayo de 2024 en el número 5 de Rueiro, en Bertamiráns.

Un local acogedor con una carta pequeña, pero completa en la que encontrar opciones para picar, pescado y carnes. También suelen tener propuestas de cuchara, patés y cosas fuera de carta, por las que se puede preguntar o consultar su tablón.

Desde su apertura y además de su propuesta gastronómica, son conocidos en Bertamiráns por las exposiciones de arte itinerantes que acogen, sus tardeos con conciertos y su marcado carácter solidario.

A este respecto, en su carta ofrecen un plato solidario, 'Tiras polo Dent', del que el 50% de las ventas se dona a la asociación gallega Art For Dent. ¿Ya lo conoces?

Onde Keiras, el restaurante que ha dado a Ames su primer Solete Repsol / Facebook

Nuevos Soletes de Galicia

La Guía Repsol ha incorporado un total de 24 establecimientos repartidos por toda la geografía gallega.

En la provincia de A Coruña figuran: Eiquí Café, Flaco y Nómada Café (en Santiago), Onde Keiras (en Ames), La Bombilla (en A Coruña), O Bacoriño (en Ferrol), Ferrador (en Noia) y Pancomido (en Boiro).

En la provincia de Ourense han sido seleccionados Casa Pepiña (en Allariz), Mexicano en Brasas (en Toén), O Birrán (en Ribadavia) y Toxo Gastro (en Ourense).

Por su parte, la provincia de Lugo suma seis nuevos locales: Caserio Meiroi (en Navia de Suarna), Ebos (en Vilalba), Faragullas (en Mondoñedo), La Salina (en Sarria), Ramón (en Lugo) y Trespés (en Monforte de Lemos).

Finalmente, en la provincia de Pontevedra, fueron distinguidos Caralludo by Chuchi (en Meaño), La Renovadora (en Pazos de Borbén), Loureiro (en Bueu), María Manuela (en Vigo), O Triskel (en A Illa de Arousa) y Trece Restobar (en Soutomaior).