El PSOE de Ames pedirá a la Xunta actuaciones urgentes en cuatro centros educativos

El Grupo Municipal Socialista de Ames llevará al pleno de mañana una moción para instar a la Xunta de Galicia a actuar de forma inmediata en varios centros educativos del municipio. La iniciativa reclama que el Gobierno gallego cumpla con sus competencias y acometa mejoras en los CEIP de Ventín, A Maía y Barouta, así como en la escuela infantil de O Milladoiro.

Los socialistas sostienen que la comunidad educativa lleva tiempo reclamando inversiones para garantizar unas condiciones adecuadas para el alumnado. Entre las principales deficiencias citan las filtraciones en el CEIP A Maía, los problemas en el comedor escolar de Ventín, la falta de ascensor en Barouta y la existencia de obras sin rematar en la escuela infantil de O Milladoiro.

Desde el PSOE de Ames recuerdan que la Xunta ha cifrado en 16 millones su inversión en el municipio, pero consideran que ese esfuerzo responde al crecimiento demográfico de Ames y no puede servir, dicen, como excusa para desatender otras necesidades básicas.

La moción también recoge el compromiso del Concello de seguir colaborando en el mantenimiento de las infraestructuras educativas dentro de sus competencias, al tiempo que reclama una respuesta urgente de la administración autonómica para resolver unas carencias que, según los socialistas, afectan a la calidad de la enseñanza, la seguridad de las instalaciones y la igualdad de oportunidades del alumnado.

Pleno de mañana

En la sesión plenaria de mañana la Corporación municipal debatirá sobre la actualización puntual del inventario municipal del Concello de Ames, la desafectación de un tramo de camino de 92 metros cuadrados de la concentración parcelaria de Covas o la modificación de la ordenanza general de subvenciones. Además, se votarán cuatro mociones presentadas por PP, BNG y PSOE.